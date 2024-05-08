 

В Липецкой области обнаружена дорога, асфальт на которой не сошёл после таяния льда

08.05.2024, 17:33, Разное
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В прошлом году между городом Лебедянью и селом Троекурово в Липецкой области была капитально отремонтирована дорога за 200 млн рублей. С наступлением весны лёд растаял, но дорога так и не покрылась ямами и на ней не полопался асфальт. В случившемся разбирается депутатская комиссия областного парламента.

Как пояснил член комиссии, депутат от Тербунского района Михаил Пивоваров, это единственная такая дорога в регионе. Скорее всего, подрядчик грубо нарушил технологию во время предыдущей ежегодной смены асфальта.

«Всегда и на всех дорогах во всех районах нашей прекрасной области весной асфальт покрывается ямами и требуется его ремонт. На это заложены статьи бюджета – на этот год запланировано потратить около 1,5 млрд рублей, – сказал он. – А теперь что нам прикажете делать с этими деньгами? Фирма, делавшая ремонт дороги, она думала о дорожных рабочих, поставщиках асфальта, затратах топлива, о людях, владеющих авторемонтными мастерскими, в конце концов? Какие доходы они получат в этом году, на что будут жить?»

Глава компании-подрядчика в свою очередь заявил, что почти всё делалось в согласовании с администрацией.

«Изменились только два момента. На работу мы наняли местных жителей, поскольку иностранные специалисты, которые работали у нас раньше, сказали, что 60 тысяч рублей в неделю при нынешнем курсе рубля для них слишком мало. Местные жители согласны работать за 30 тысяч, причём в месяц. И асфальтобетонную смесь мы закупили не на заводе, под который составляли тендер, а привезли из соседней Тамбовской области. Мы не хотели тут своевольничать, но сроки горели, а руководитель нужного завода то месяц на Мальдивах, то занят на совещаниях. Мы всё понимаем, замгубернатора всё-таки, но и у нас сроки горели».

В связи с оказанием услуг, не отвечающих требованиям к качеству, возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс экспертиз с целью установить, почему состояние дороги не соответствует ожидаемому.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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