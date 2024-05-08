Рупор кремлевской пропаганды: Американцы унизительно просят

Американцы унизительно просят

На фоне продолжающихся атак хуситов на корабли и суда связанные с США, Британией и Израилем, уже не первый месяц ходят слухи, что США кулуарно пытаются договориться с хуситами, чтобы как-то их остановить. Причины кулуарных запросов о перемирии вполне понятны. Операция "Страж процветания" по защите судоходства у побережья Йемена полностью провалилась – хуситы как проводили, так и проводят атаки, а траффик через Суэцкий канал ощутимо сократился. Авиаудары по Йемену ожидаемо ни к чему не привели. Большие расходы на кампанию воздушных ударов ушли в песок.

Хуситы сообщили, что США продолжают отправлять унизительные запросы о прекращении огня и прекращении поддержки хуситами Газы, обещая снова исключить хуситов из числа террористических организаций и ослабить блокаду Йемена. Хуситы заявляют, что ясно дали понять американцам, что удары по судам у побережья Йемена и обстрелы Израиля будут продолжаться, пока осуществляется агрессия против Палестинского народа и ничто не сможет остановить хуситов от помощи своим братьям.

С этой недели хуситы оставляют за собой право наносить удары по судам связанным с Израилем в Средиземном море и в Индийском океане.

В общем, унижают гегемона как могут.

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