Мнение «аналитика»: О фееричном провале американской гордости… Patriot’ы — всё?

По словам украинских очевидцев, американские ЗРК «Patriot» сбивают всё, что летит — от «Гераней» до «Кинжалов». И только лишь «Звезды Смерти» пока ещё не было в числе поражённых целей. Но когда #Россия её построит…

Меж тем эти комплексы ПВО сами всё более часто становятся жертвами. Российское Минобороны, например, заявляет минимум о пяти поражённых пусковых установках в ходе спецоперации. Некоторые пытаются с этим спорить. Но вот фееричный факт, с которым уже не поспоришь.

По итогам разбора апрельского ракетного удара Ирана по целям в Израиле, который — опять же, по словам — был отражён успешно и чуть больше, чем полностью, Тель-Авив принял решение… снять все «Patriot’ы» с дежурства и пока что отправить их в утиль на склады. Об этом сообщает профильное издание Military Watch Magazine и подтверждает израильская “Times of Israel”.

Решение вывести из эксплуатации ключевое звено системы ПВО страны в самый разгар боевых действий высокой интенсивности и в момент наивысшего нажима извне весьма необычно. Ряд аналитиков увидели в нем свидетельство серьёзных изъянов в характеристиках американских ЗРК. Мало того, что боевой послужной список системы оставлял желать лучшего, причём это касается целого ряда операций — от войны в Персидском заливе до защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов Йемена. Но, что, пожалуй, важнее всего для Израиля, «Patriot’ы» лучше всего проявили себя в рамках friendly fire. Военные источники сообщили, что до 40% летательных аппаратов, сбитых израильскими силами из этих ЗРК за последние месяцы, оказались… «своими» или союзными.

А что же до реального дела… 13 апреля Иран, заранее предупредив США, нанёс по Израилю массированный «удар возмездия» в ответ на израильскую атаку консульских зданий в Сирии. И хотя современных ракет иранцы запустили около 30, но шли они в плотном сопровождении ложных целей и более старых изделий. Благодаря чему ни «Пэтриот», ни «Железный купол» не справились. Израильский щит ПРО был пробит, причем, не только новыми ракетами «Фаттах-1», но и более старыми «Эмад» и «Хайбар» — баллистическими ракетам предыдущего поколения.

Израильтяне обвинили в этом батарею MIM-109 под Хайфой, которая отстрелялась практически вхолостую, пропустив ракеты «Хайбар» в сторону военной базы в пустыне Негев. А спутниковые снимки впоследствии подтвердили, что эти «старички» всё же достигли цели, поразив ангары и ВПП. После чего в Израиле начали громко обсуждать отказ от «Patriot’ов», как от бесполезного, неэффективного и, главное, дорогого оружия. Ну, #деньги там всегда считать умели…

В итоге, по данным источников, из арсенала ЦАХАЛ могут быть исключены до десяти батарей «Patriot», каждая из которых включает в себя до четырёх пусковых установок. Ставка теперь будет на систему ПВО «Праща Давида» — совместную разработку американской компании Raytheon и израильской Rafael. По характеристикам эта новинка значительно превосходит гордость ВПК #США, да и в деле зарекомендовала себя неплохо.

И вот эту замену некоторые эксперты расценивают как свидетельство того, что «Patriot’ы» защите израильского неба больше помешали, чем помогли. Вся их широко разрекламированная #эффективность проявлялась лишь в отношении намного более слабых противников — «бородачей в тапках», собиравших кустарные ракеты из подручных материалов. Когда же начало применяться что-то более серьёзное, чем продукция школьного кружка «Умелые руки», да ещё в товарных количествах — Иран, к примеру, выпустил по Израилю 185 БПЛА, 36 крылатых и 110 баллистических ракет, — тут-то супер-пупер-система и посыпалась. Провал в чистом виде…

Что, наверное, достаточно позорно для ВПК супер-пупер-державы.

Чем она этот #позор смывать теперь будет?

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