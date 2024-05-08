Скандалы: Прививки не помогли

Как Moderna и Pfizer зарабатывают после коронавируса

В 2020 году акции производителей вакцин от COVID были на пике, а сами компании обретали огромную прибыль, мировую славу и влияние. После завершения пандемии дела у них обстоят намного хуже. Moderna, единственным коммерческим продуктом которой остается препарат против коронавируса, в первом квартале 2024 года заработала всего 167 млн долларов — выручка упала в десять раз. Снижение продаж фиксирует и Pfizer. Рассказываем, как главные звезды фармацевтики времен пандемии справляются с постковидным синдромом.

Продажи стремительно падают

В первом квартале американская Moderna зафиксировала значительный чистый убыток и падение выручки более чем в десять раз. В январе — марте этого года убыток на акцию составил 3,07 доллара против прибыли в 0,19 доллара годом ранее. Тем не менее показатели оказались лучше прогнозов: сама компания ожидала убытка на уровне минус 3,56 доллара на ценную бумагу, говорит Марианна Мовсесян, директор инвестиционной компании New Venture Brokerage.

Доходы Moderna падают на фоне снижения объемов продаж вакцины против COVID-19. Однако руководство компании сохраняет оптимистичный настрой: оно ожидает, что львиная доля продаж придется на вторую половину года. По итогам 2024-го выручка компании должна достичь 4 млрд долларов. Годом ранее она составила 6,6 млрд долларов, а это, в свою очередь, в три раза меньше итогов 2021-го.

Схожим образом обстоят дела и у Pfizer. В первом квартале 2024-го выручка сократилась на 20% и составила 14,88 млрд долларов. Чистая прибыль в январе — марте упала на 44% — до 3,12 млрд долларов. Падение обусловлено сокращением спроса на продукты компании — вакцину от коронавируса Comirnaty и противовирусный препарат Paxlovid.

Но прогнозы менеджмента Pfizer, как и у его конкурента, оптимистичны. Компания прогнозирует выручку по итогам 2024-го вблизи 8 млрд долларов. При этом 90% выручки от продаж Comirnaty придется на второе полугодие.

«Коммерческий спрос на вакцинацию сезонный, поэтому обе компании ожидают, что большая часть выручки от вакцин придется именно на второе полугодие. Это связано с осенним сезоном вакцинации от респираторных заболеваний», — объяснил старший аналитик Freedom Finance Global Илья Зубков.

Как реагируют инвесторы

Пик роста акций Moderna пришелся на 2020-й: котировки компании подскочили более чем на 434%. В следующем году рост составил 143%. После того как пандемия коронавируса была официально объявлена завершенной, рост акций замедлился: в 2022–2023 годах котировки компании увеличивались на 30–45%.

Несмотря на неутешительные текущие финансовые результаты, стоимость акций создателя вакцины продолжает расти, отмечает Мовсесян. «С начала года акции Moderna прибавили более 12%. Они отстают от рынка, но выглядят вполне уверенно», — считает аналитик.

Акции Pfizer тоже увеличились в цене после публикации квартального отчета — на 6%. Но за последний год бумаги компании потеряли до 36%.

Сейчас капитализация Pfizer находится на уровне 157,4 млрд долларов, а Moderna — 47,8 млрд. На пике в 2021 году их рыночная стоимость оценивалась в 329 млрд долларов и 181,3 млрд долларов соответственно, напоминает Зубков.

«Оптимистично смотрим в будущее»

Официальное завершение пандемии, сокращение госзакупок вакцин и противовирусных препаратов, а также снижение спроса на ревакцинацию привели к падению выручки от ковидных продуктов. Тем не менее создатели вакцин, как видно из прогнозов, все еще рассчитывают получать существенную часть прибыли именно от COVID-продуктов, продолжает Зубков.

В то же время компании ищут новые источники заработка. Полученные во время пандемии сверхприбыли Pfizer и Moderna реинвестируют в поддержку роста выручки продуктового портфеля на долгосрочном горизонте, отмечает собеседник.

С 2020 года Pfizer совершила несколько крупных сделок M&A. В частности, компанией были поглощены:

производитель лекарств от мигрени Biohaven Pharmaceutical ($11 млрд);

Arena Pharmaceuticals ($5,4 млрд), которая специализируется на разработке средств против заболеваний кишечника;

Global Blood ($4,7 млрд), выпускает лекарства для лечения серповидно-клеточной анемии;

Trillium Therapeutics ($2,2 млрд), производитель лекарств от рака крови.

Очевидно, Pfizer сделала ставку на рынок онкологии — об этом говорит недавнее приобретение активов биотехнологической Seagen почти за 43 млрд долларов, говорит Зубков. «Сделка сыграет немалую роль в сохранении за Pfizer позиций одного из лидеров рынка препаратов класса ADC. На наш взгляд, рынок пока недооценивает успехи по укреплению продуктового портфеля, которых компания достигла за последний год», — отмечает он.

Moderna, в свою очередь, готовится к запуску первого продукта, не связанного с коронавирусом, — вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), одного из возбудителей ОРВИ. Руководство компании надеется на одобрение лекарства регуляторами США еще в первой половине 2024 года. В этом случае бумаги Moderna получат новый импульс, считает Мовсесян.

Moderna продолжает фокусироваться на рынке сезонных респираторных инфекций: вакцинах против РСВ, гриппа, а также комбинированных вакцинах, отмечает Зубков.

Помимо этого, заметны усилия компании на рынке онкологии. В этом году она заявила об участии в конференции ASCO (Американское общество клинической онкологии), которая состоится в начале июня. В этой связи можно ожидать новостей от Moderna по текущим онкологическим исследованиям.

Тем не менее, по мнению Мовсесян, в ближайшее время факторов, которые бы послужили драйверами роста для акций производителей вакцин, не наблюдается. «Общий взгляд на ценные бумаги этих фармацевтических компаний выглядит сдержанно. У каждой из них есть идеи, но глобальный драйв все-таки отсутствует», — заключила она.

Ануш Алексанян

Оригинал материала: “Компания”