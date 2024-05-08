MacRumors: новые iPad 2024 по-прежнему держат заряд 10 часов

Apple вчера представила свои новые модели iPad Pro и iPad Air. Как и их предшественники, они характеризуются большим временем автономной работы – порядка 10 часов. Тем не менее некоторые пользователи выразили разочарование, ожидая большего увеличения этого показателя.

Новые процессоры, созданные с использованием трехнанометрового техпроцесса второго поколения, и улучшенный OLED-дисплей, не привели к значительному увеличению времени работы от аккумулятора.

Емкость батареи 11-дюймовой модели iPad Pro выросла до 31,29 Втч, в то время как у 13-дюймовой версии она чуть уменьшилась до 38,99 Втч. В iPad Air также произошли улучшения в батарее: у 11-дюймовой модели емкость составляет 28,93 Втч, а у 13-дюймовой – 36,59 Втч.

Согласно заявлению Apple, обе модели способны работать до 10 часов при использовании Wi-Fi или просмотре видео, но это время сокращается до 9 часов при работе в сотовой сети.