 

Рупор кремлевской пропаганды: Ракетный удар по Украине. 08.05.2024

08.05.2024, 15:55, Разное
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Схема ночной атаки ВКС РФ и ЧФ РФ по энергосистеме Украины по версии противника. Противник признает серьезное поражение объектов в 5 областях и последующие проблемы с подачей электроэнергией. К маю Украина от экспорта электроэнергии перешла к поставкам из Европы. Планы заработать на поставках электроэнергии были успешно пресечены.

Противник ночью обстрел с помощью ракет ATACMS нефтебазу в Луганске. 1 или 2 емкости с топливом на утро еще горели. Ранено 5 гражданских + повреждены прилегающие к нефтебазе дома.

Источник: Colonel Cassad


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