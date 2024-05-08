Темно-красное в рубчик, миди с поясом и в клетку с оборками: выбираем стильные и удобные весенние платья для беременных

Часто женщины, когда носят под сердцем ребенка, отдают предпочтение специальной одежде для беременных. При этом речь в основном идет о леггинсах, джинсах или брюках, но почему-то платья отходят на второй план. Между тем многие бренды предлагают стильные платья для беременных. И их приобретение является прекрасным поводом для будущих мам побаловать себя и почувствовать себя красивой, ощущая себя комфортно. Эксперты дают советы о том, как выбрать весенние платья во время беременности, а также в период кормления ребенка.

Платье «Челси»

Дизайн платья, представленного на главном фото слева, подходит как для беременных, так и для кормящих мам. Оно выполнено в стиле «Челси» с цветочным принтом и черной отделкой. Его украшает многоярусная юбка и лиф с оборками. В таком платье женщина будет не только чувствовать себя комфортно, но и выглядеть невероятно стильно.

Платье в горошек

На главном снимке справа мы видим красивое платье, сшитое из мягкого и дышащего крепа. Оно имеет действительно продуманный дизайн, растягиваясь в области талии. А сборка спереди маскирует животик. Классическое платье в горошек отлично смотрится само по себе. Но его также можно дополнить байкерской курткой для придания образу пикантности.

Платье с ромбами

Этом великолепное синее платье в стиле бохо 70-х годов с оригинальным принтом и рукавами-баллонами станет идеальным выбором для прохладных летних дней. Гофрированный лиф и струящаяся юбка в пол позволят вам выглядеть шикарно и чувствовать себя комфортно.

Темно-красное платье в рубчик

Это темно-красное платье в рубчик относится к премиум-классу и идеально подходит для похода из офиса в кафе. Благодаря эластичной ткани оно будет растягиваться по мере того, как ваша фигура будет увеличиваться в размере. Днем его надевают с элегантным блейзером и ботильонами, а вечером — с многослойными ожерельями, подчеркивающими V-образный вырез.

Платье с поясом

Третий образ на фото предназначен для офиса. Такое платье-рубашку легко надевать и приятно носить. Его отличают великолепные контрастные золотые пуговицы, благодаря которым оно выглядит шикарно.

Облегающее бархатное мини

Платья для беременных могут быть не только милыми и в цветочек, но и сексуальными, элегантными и обтягивающими. Например, платье из бархата с разрезом до бедра — отличный вариант. Такое платье можно носить с ботильонами и колготками, а для создания более яркого образа можно дополнить его шарфом.

Платье в мелкую клетку

Это летнее платье средней длины с милыми оборками на бретелях и элегантным лифом станет отличным дополнением вашего гардероба в период беременности. Здесь линия талии в стиле ампир идеально поддерживает растущий животик.

Платье в рубчик с коротким рукавом

Это платье в рубчик с короткими рукавами — must-have в гардеробе беременных. Оно идеально подходит для повседневной носки, а также очень удобно для кормящих мам благодаря продуманному двухслойному верху.

Платье с леопардовым принтом

Это простое, но в то же время привлекательное благодаря леопардовому принту платье миди. Его отличают рукава три четверти, пояс на талии и оригинальные пуговицы.

Черное облегающее платье

Кто сказал, что беременным не идут облегающие платья? На самом деле им они очень идут. И образ, представленный на среднем снимке, тому яркое свидетельство. Его можно носить как с лодочками на низком каблуке вечером, так и с кроссовками днем.

Атласное платье

Гламурное красное платье из атласа от идеально подходит для будущей мамы, которая отправляется на торжественное мероприятие.

Платье с фонариками

Это еще один потрясающий нарядный вариант для беременных, но уже в черном цвете. Он отличается эффектными рукавами-фонариками и изысканной вышивкой. Он шикарен и одновременно практичен.

Платье из джерси в рубчик

Пепельно-розовое трикотажное платье в рубчик идеально подходит для повседневной носки. Оно не стесняет движения и очень приятно к телу.

Вязаное платье с поясом

В этом милом вязаном платье с запахом есть что-то от балетного наряда. Мы можем представить себя в нем в ленивые дни дома, но оно достаточно нарядное, чтобы надеть его и в офис.

Красно-белое миди

Такой вариант, как платье для беременных в мелкий цветочек, трудно назвать оригинальным. Тем не менее для будущих мам оно является культовым.

Платье с принтом «зебра»

Привнесите в свой гардероб нотку сексуальности с помощью этого платья с анималистичным принтом. Модель выше колена идеально подойдет для вечерних прогулок или для летних дней. А если дополнить образ блейзером и элегантными балетками, то можно смело отправляться в офис.

Повседневное платье

Повседневное платье с очаровательным цветочным принтом сразу же заставляет вас почувствовать себя настоящей маленькой девочкой. В нем продумано все до мелочей: облегающий лиф и спинка растягиваются, а милые пышные рукава и многоярусная юбка не только удобны, но и подчеркивают фигуру.

Платье в клетку с оборками

Что может не понравиться в этом кокетливом черно-белом платье в клетку? Оно смотрится очень симпатично с забавными оборками на рукавах и на лифе.

Платье на пуговицах

Это платье отличает актуальный сегодня стиль пэчворк с меньшим цветочным принтом на лифе по сравнению с юбкой, что создает иллюзию юбки и топа.

Зеленое платье в цветочек

Яркое зеленое платье с белым цветочным принтом свободного кроя с V-образным вырезом как нельзя лучше подойдет для праздничных дней на природе.

Платье с пестрым рисунком

Это платье с традиционным цветочным принтом привлекает внимание окружающих благодаря глубокому вырезу и рукавам-баллонам.

Платье с запахом

Данный вариант в цветочек отличается от других запахом с тонкой завязкой на талии. Его можно носить в послеродовой период, так как оно удобно для кормления ребенка.

Платье в бретонскую полоску

Это платье в тонкую горизонтальную полоску, как и предыдущее, имеет запах на лифе и также может использоваться для кормления.