С пиджаком-американкой из твида и в контрастном стиле: самые эффектные весенние комбинации с джинсами

Безусловно, джинсы являются универсальным, неподвластным времени и практичным элементом гардероба. Они могут спасти нас в любой ситуации, добавив элегантности даже самому простому образу. Достаточно дополнить их подходящим топом, который будет играть решающую роль, и стильной обувью (необязательно на высоком каблуке).

На подиуме можно найти множество идей о том, как стильно и удобно нарядиться в джинсы. Эти идеи помогут вам разработать свой собственный стиль, создать эффектные весенние комбинации с джинсами без особых сложностей!

С рубашкой оверсайз

Сегодня рубашка оверсайз, как и джинсы, является неотъемлемой частью женского гардероба. Так почему бы не соединить их в одном ансамбле, заправив белую рубашку в серые брюки и дополнив образ эффектными серебристыми серьгами и туфлями того же цвета?

С жакетом из твида

Эта ткань всегда выглядит изысканно, а если выбрать ее в синем оттенке, который будет сочетаться с джинсами, она может стать настоящим весенним хитом.

С топом с пайетками

Удлиненный ярко-зеленый топ с пайетками и бахромой в соединении с прямыми светлыми джинсами со стрелками позволит создать оригинальный привлекательный образ.

С джинсовой рубашкой

Если в предыдущих сезонах был сделан акцент на сочетании в одном наряде вещей из денима разных оттенков, то этой весной предпочтение отдается джинсам и рубашке одного и того же стиля и цвета. Обратите внимание на эту оригинальную идею с босоножками на каблуке и короткими кожаными перчатками.

С металлическим блеском

Серебряные вещи всегда отлично сочетаются с джинсами, особенно когда речь идет о праздничном образе. В этом сезоне дизайнеры также предлагают носить джинсы с металлическим напылением, чтобы усилить эффект.

С жакетом в ретро-стиле

Сегодня в весенне-летних коллекциях некоторых дизайнеров представлены структурированные жакеты с массивными подплечниками в стиле восьмидесятых, которые предлагается сочетать с джинсами скинни.

С прозрачным верхом

Широкие джинсы мом в сочетании с воздушным, прозрачным летним топом на бретелях, напоминающим мини-платье, создают оригинальный шикарный образ, весьма актуальный в нынешнем сезоне.

С белой блузой

Если вы хотите добиться эстетики clean girl, которая пользуется популярностью в социальных сетях, сочетание джинсов с элегантной блузкой с вырезом лодочкой безупречного белого цвета — отличный вариант.

С многослойным образом

Куртка из денима поверх структурированного жакета в стиле оверсайз будет хорошо сочетаться с потертыми джинсами. Она не только согреет в прохладную погоду, но и позволит выглядеть очень стильно.

С укороченным топом

Сегодня мы наблюдаем возвращение джинсов с низкой посадкой, к которым как нельзя лучше подойдет укороченный топ, если вы обладаете смелостью, чтобы оставить живот обнаженным теплым весенним днем.

Белый низ с черным верхом

В этом ансамбле использованы такие базовые вещи, как черные жакет и футболка. Тем не менее он смотрится весьма эффектно благодаря контрасту верха с белым низом.

«Цветочные» джинсы

Одна из типичных повседневных вещей может стать частью праздничного ансамбля. Это возможно, если выбрать оригинальную модель джинсов с цветочной вышивкой.