 

9to5Mac: Apple перестала класть наклейки в коробки с iPad Pro и iPad Air

08.05.2024, 15:09, Разное
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Новые модели iPad Pro и iPad Air от Apple уже доступны для заказа и скоро появятся в продаже. Однако фирменные наклейки с логотипом Apple больше не будут входить в комплектацию устройств. Эта новость была сообщена изданием 9to5Mac.

Apple приняла это решение в рамках своей экологической стратегии, которая нацелена на уменьшение использования пластика в упаковках своей продукции.

Хотя в некоторых магазинах Apple Store будут доступны ограниченные запасы наклеек, их будут выдавать клиентам только по запросу. В случае исчерпания запасов, сотрудники могут заказать дополнительные наклейки у Apple.

Однако вряд ли наклейки будут доступны в других розничных магазинах, таких как Amazon или Best Buy. Поэтому единственным способом получить наклейки станет покупка устройств напрямую в Apple Store.

Вопрос о будущем наклеек в коробках с продукцией Apple остается открытым. Например, недавно компания начала продажи MacBook Air с M3, который все еще комплектуется наклейками.


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