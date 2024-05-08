Мнение: В зале все плакали (с)

Все-таки приговор Антонины Мартыновой – какой-то феноменальный даже на общем фоне озверения страны. Сама же ее дочь (на которую якобы покушалась Антонина 17 лет назад) выступила на облсуде и просила не разлучать ее с мамой. Дочь плакала. После последнего слова Антонины плакали уже очень многие в зале. Она сказала (цитирую SPB.KP.RU):

“- Уважаемый суд! 17 лет назад произошел несчастный случай. В том, что моя дочь упала с лестницы, нет моей вины. Слава Богу, она не пострадала. С ней все хорошо. Хочу сказать о том, что когда я бежала вниз по лестнице, она лежала без движения. За этот момент я успела испытать ужас и поверила, что ее больше нет. Я не смогу испытать этот ужас и боль еще раз. Любой родитель со мной согласится. Нет ничего страшнее. Алиса поправилась очень быстро, этот ужас никуда не делся, остался со мной, когда я услышала вердикт присяжных.

В середине слова Антонина начала плакать и делать паузы.

– Я решила, что потеряю ее на долгие годы и не смогла с этим смириться. Поняла, что самые нежные годы ее пройдут без меня, и я не смогу быть рядом. Я была очень юной и действовала на эмоциях. Я была травмирована происходящим. Я осознаю, что нарушила подписку о невыезде. Но я не убийца. Я просто мама, которая любит ребенка. Я растила ее все 16 лет. Заботилась и делала все, что нужно. Мамы должны растить детей, и я делала все, что должна. Обеспечила образование с помощью онлайн-курсов, возила в горы и на море, водила в любые кружки и секции. Все, что должен получать ребенок, она получала. Мы семья. Она меня любит. Пожалуйста, не разлучайте нас. На нашу долю выпало много испытаний. Помогите нам. Я люблю ее, это мой любимый котик, моя деточка!”

Ну и в финале судья с видом неподкупной Немезиды объявляет – 9 лет. ДЕВЯТЬ. В стране про законность даже говорить смешно, все “законы” переписываются в любую сторону каждый год, осужденных насильников, убийц и педофилов освобождают пачками, во что превращена Конституция даже говорить неприлично – но КОГДА НАДО у нас такие все непримиримые “законники” – просто любо-дорого… “Никак не можем-с”, “нельзя-с”, “только 9 лет-с”. То, что вообще всё так называемое “обвинение” высосано буквально из пальца – да чего ж тут вспоминать… 17 лет прошло…

Феноменальная юстиция.