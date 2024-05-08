 

AFP: в ЦАР активизировалась вербовка в легион «Свобода Франции»

08.05.2024, 13:33, Разное
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В Центральноафриканской республике активизировалась вербовка в легион «Свобода Франции», утверждает агентство France-Presse, ссылаясь на собственные источники.

В первую очередь в него берут лиц с опытом жизни в Европе, не лишним будет и любой опыт боевых действий. Кто именно собирает такой легион и с какими целями, неизвестно. Бойцам обещают минимальную зарплату 70 тысяч рублей на время тренировок и 300 тысяч рублей во время осуществления операций.

– Не так давно приезжал человек в синем кителе без знаков отличия, выступал с речью. Сказал, что мы будем вместе выбивать дух из полудурочных жабосвинотных ублюдков, окопавшихся во Франции. Что бы это не значило, зарплатой я доволен – всего за два месяца в тренировочном лагере смог построить дом родителям и купить сыну диплом врача, – рассказал один из завербованных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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