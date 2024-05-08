MacRumors: новый iPad Pro с OLED-экраном не поддерживает Always-On Display

Новейшие модели iPad Pro, оснащенные OLED-экранами, не поддерживают функцию Always-On Display, пишет MacRumors.

Экраны iPad Pro нового поколения построены с применением технологии LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide), обеспечивающей низкое энергопотребление. Однако минимальная частота обновления экрана, достигающая 10 Гц, не позволяет использовать Always-On Display.

Подобная ситуация уже была замечена у моделей iPhone 13 Pro, которые также имели частоту обновления в 10 Гц без опции Always-On Display. Однако в последующих моделях iPhone 14 Pro Apple предоставила эту функцию при частоте обновления экрана до 1 Гц. В MacRumors предполагают, что поддержка Always-On Display может появиться в будущих поколениях iPad Pro, аналогично iPhone.

Несмотря на отсутствие данной функции, экраны iPad Pro 2024 года обладают значительным преимуществом в виде максимальной яркости подсветки 1000 нит при воспроизведении SDR-контента. В сравнении с предыдущим поколением iPad Pro, где этот параметр ограничивался 600 нит.

Apple представила новые iPad Pro 7 мая 2024 года, а начиная с 15 мая они будут доступны для приобретения.