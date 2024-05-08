 

Миллионер Ольга Бузова назвала себя человеком из народа

08.05.2024, 12:00, Разное
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Читателей “Комсомольской правды” назвали Ольгу Бузову лучшей телеведущей 2023 года. В свежем интервью певица и ведущая заявила, что она из народа. “Меня не засунули на телевидение ни папа, ни продюсеры, я честно прошла кастинг. Я была уверена, что это возможно только через постель”, — цитируют знаменитость СМИ.

Начиная с участия в реалити-шоу “Дом 2” в 18 лет, Бузова постепенно завоевывала популярность на телевидении. Она упомянула о своем участии в программе “Я смогу” на канале “Россия”, где получила серьезную травму спины, выполняя опасные трюки без страховки.

Ольга выразила уверенность, что именно ее участие в таких проектах привлекло к ней внимание зрителей. Они видели, как она преодолевает себя, смело исполняет различные трюки и вступает в контакт со сложными ситуациями, несмотря на страх и риски.

Стоит отметить, что в 2021 году Ольга находилась в списке 50 самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. По версии Forbes на тот момент ее состояние оценивалось в 3,3 миллиона долларов.

Признание Ольги Бузовой о начале своей карьеры на ТВ через кастинг проливает свет на ее путь к успеху и показывает ее решимость и смелость в преодолении трудностей на пути к достижению своих целей. Ранее слова певца и композитора Юрия Лозы о том, что в России принято использовать фонограммы, напомнили об инциденте с Ольгой Бузовой. Тогда ей отобрали микрофон на одном из концертов, но голос продолжал звучать. Этот случай вызвал недоумение и бурную дикуссию в обществе.


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