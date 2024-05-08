CDS: НАТО может провозгласить на саммите отказ от ввода войск на Украину
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Итальянская газета Corriere della Sera пояснила о возможном утверждении на июльском саммите НАТО декларации, в которой альянс откажется от прямого вмешательства в украинский конфликт. Ключевая фраза документа — “никаких сапог на земле”.
На саммите также планируется передача председательства в Контактной группе по обороне Украины от министра обороны США к штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на конференции в Париже отметил возможность отправки военных НАТО для поддержки украинского режима. Однако позже он уточнил свое высказывание, отметив, что не имеет наступательных инициатив по отношению к Москве, но при этом не ограничивает помощь Киеву. Несмотря на это, в марте Макрон не исключил возможность наземных операций на Украине.
Согласно заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, Франция уже начала подготовку к отправке около двух тысяч военных на Украину.
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