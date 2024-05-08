 

Вернувшаяся в Россию с ребенком Саша Савельева откровенно заговорила о разводе

08.05.2024, 9:18, Разное
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Пользователи Сети указывали на то, что на этот раз Саша прилетела не одна, а вместе со своим сыном Леоном, который теперь живет с ней в Москве. Певица активно занялась работой и записью новых песен, пытаясь вернуться в творческую жизнь.

Сам Кирилл Сафонов находился сначала в Израиле, а затем отправился в Италию, где прогуливался по улочкам Венеции в компании старшей дочери. Несмотря на слухи о разводе, 17 апреля Саша поздравила мужа с 14-й годовщиной их совместной жизни, что может свидетельствовать об отсутствии планов на разрыв отношений.

Саша Савельева слухи о разводе по-прежнему игнорирует, отмечая, что это странно и не хотела бы обсуждать эту тему. Супруги обосновались в Тель-Авиве, где много лет проживает семья Кирилла. Однако переезд в Израиль был вызван обязательствами и семейными обстоятельствами, включая борьбу с алкоголизмом первой жены Кирилла, которая позднее умерла от этого заболевания.

Кирилл Сафонов пережил трудные моменты в своей жизни, но нашел новую любовь в лице Саши Савельевой, с которой они недавно отметили свадьбу. Все эти слухи и обстоятельства создают интересную красочную картину жизни популярной пары и вызывают широкий резонанс у публики.


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