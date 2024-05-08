Зеленский попросил конгрессменов переводить военную помощь на его счёт по номеру телефона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в целях увеличения эффективности военной помощи США средства, выделенные Конгрессом, следует переводить не на государственные счета через системы международных переводов, а на его личный счёт, привязанный к мобильному телефону.

Таким образом можно сэкономить на комиссиях, объяснил украинский лидер.

– Комиссия в Western Union, в SWIFT и других системах – до полутора процентов, – говорит Зеленский. – А теперь посчитайте, сколько это будет от 60 миллиардов. У нас давно существует развитая система интернет-банкинга, благодаря которой суммы до 10 тысяч долларов можно переводить по номеру телефона вообще без комиссий. Поэтому, пожалуйста, используйте эту схему. Просто переводите не всё сразу, а мелкими траншами по 5-10 тысяч. Так мы получим больше денег. Только не забудьте писать, что назначение платежа – благотворительность, не облагается налогами.

Зеленский пояснил, что подобная схема уже доказала своё преимущество в прошлом. Особенно эффективно она работала, когда необходимо было перечислить средства депутатам Верховной рады для принятия того или иного закона. По словам президента, деньги приходят очень быстро, а доказать в суде незаконное происхождение средств или отследить их движение становится практически невозможно.

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