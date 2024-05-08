 

Куратор Met Gala 2024 Анна Винтур назвала 3 строжайших запрета для гостей

08.05.2024, 0:45, Новости дня
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В этом году сопредседателями бала стали известные личности: Зендая, Крис Хемсворт, Дженнифер Лопес и Bad Bunny. Перед самым мероприятием бессменная куратор Анна Винтур дала редкое интервью, раскрыв некоторые интересные детали и правила этого модного шоу.

Легенда Vogue в своем интервью с журналисткой Дженной Буш Хагер поделилась некоторыми секретами Met Gala. Она рассказала о безумии, царящем вокруг подготовки к этому событию, и упомянула несколько золотых правил, которые должны соблюдать все приглашенные гости. Одним из таких правил является запрет на использование мобильных телефонов во время бала.

Винтур также упомянула, что в программе Met Gala отсутствуют лук и чеснок, поскольку они не являются ее любимыми продуктами. Она выразила важность настоящих разговоров и общения без постоянного присутствия виртуального мира.

Сопредседатели бала были выбраны с большим вниманием: Зендая, Крис Хемсворт, Дженнифер Лопес и Bad Bunny. Анна Винтур выразила свой восторг по поводу каждого из них, особенно отметив таланты Зендайи и Криса.

Она отметила, что отсутствие Зендайи на Met Gala было заметно, и что ее стиль всегда вызывает интерес и восхищение. О харизме Криса Хемсворта Винтур выразила особое мнение, подчеркнув его способность пробуждать внимание и эмоции.

Met Gala 2024 оставило свои следы в мире моды и шоу-бизнеса. Мероприятие продемонстрировало не только элегантность и стиль знаменитостей, но и важность настоящего общения и творческого вдохновения на этом уникальном мероприятии.


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