Летний маникюр 2024: 10 самых модных трендов (по мнению экспертов)

Лето не за горами, пора уже составлять летние образы, обновлять макияж и, конечно, маникюр. В этом сезоне специалисты делают упор на легкость, простоту и непринужденность в оформлении ногтей. Они должны привлекать внимание, но не раздражать. Это тренд.

Дорого-богато

Дороговизна у нас в первую очередь ассоциируется с блестками и стразами. На первый взгляд кажется, что блестки уместны лишь в новогодние праздники. Это не так. Дополнить образ блестящим маникюром на день рождения или корпоратив будет делом благодарным – станете безусловной королевой вечера.

Пастельная эклектика

Чтобы добиться роскоши и простоты одновременно, сочетайте яркий цвет со спокойным базовым. А что вы предпочитаете, линии, волны или круги – дело настроения.

Цветной френч

Классика жанра. Но летом так хочется уйти от всего классического. Френч дает такую возможность. Просто замените привычный белый лак на цветной, можно выбрать даже несколько сочетаний.

Геометрический французский маникюр

Привычную белую кромку замените на цветные линии в форме треугольника или даже квадрата.

Другое изменение

А вот и… Да! Если вы устали от однообразия и хотите добавить образу максимум дерзости, 3D-дизайн – для вас. Стиль зародился Японии и очень быстро приобрел поклонников по всему миру. Правда, есть один нюанс – создать маникюр, который будет походить на произведение искусства, не так просто, мастер должен быть очень опытным, чтобы не испортить ни ногти, ни материалы.

Цветочные мотивы

Цветы всегда производят великолепное впечатление, они свежи и изысканны. Цветы добавляют образу жизнерадостности, которой так порой не хватает в пасмурные весенние деньки.

Темные оттенки

Темный цвет всегда смотрится элегантно. Специалисты говорят, что тесный цвет выигрышно смотрится на фоне ярких весенних цветов, подчеркивая белизну кожи и трендовые украшения. В этом сезоне темные цвета должны быть теплыми, перекликающиеся с коричневыми оттенками. Изыск в чистом виде.

Искусственные украшения

Жемчуг в этом сезоне очень популярен, правда, подходит не всем, с ним легко переусердствовать. Стильно, легко и романтично он будет смотреться с нюдовой базой, да и количество камней имеет значение. Чем меньше, тем лучше. Ориентируйтесь на размер жемчужинок: мелких можно добавить побольше, крупных – поменьше. Такой маникюр не требует дополнительных украшений, поэтому колечки и браслеты лучше оставить дома в шкатулке.

Взрыв цвета

Яркость ногтей летом только приветствуется. Признавайтесь, практиковали разноцветный маникюр на руках? Понравилось? В этом сезоне такой дизайн также будет популярен, правда, с небольшими нюансами – омбре. Несколько лет назад омбре было в топе дизайнов для ногтей. Им украшали почти весь ноготь. Сегодня плавный переход цвета лишь обрамляет ногтевую пластину, едва намекая на смену цвета. Выбирайте комплиментарные цвета, они не должны резонировать друг с другом.

Красный цвет

Красный – царский цвет. Он никогда не выйдет из моды. Чистая эстетика, которая становится все более популярной. В этом сезоне особое внимание уделяется длине ногтей. Короткие красные ногти – в фаворе. Предыдущие сезоны заставляли нас наращивать длину акрилом или гелем, но сегодня все иначе. Просто нанесите под цветной слой укрепляющий, сверху – интересный дизайн, и вуаля! Чтобы короткие ногти выглядели очень ухоженно, а кутикула не сохла, наносите специальное масло для кутикулы.