 

Лекарства от давления могут давать неожиданные побочные эффекты

07.05.2024, 18:50, Разное
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Ведущие программы “Жить здорово!”, врачи Малышева и Гандельман обратили внимание россиян на неожиданные побочные эффекты при приеме лекарств от давления. Один из таких эффектов – затяжной сухой кашель, связанный с приемом препаратов с окончанием на “-прил”.

Пациентам, столкнувшимся с этим, рекомендуются различные лечебные средства, но это может быть лишней нагрузкой на печень. Для прекращения кашля следует сменить кардиологическое лекарство на “-сартан”. Эти препараты работают на один и тот же рецептор, но “-прилы” активируются немного раньше.

Лекарства на “-сартаны” блокируют фермент, вызывающий сосудистые спазмы, и рекомендуются тем, кто страдает сухим кашлем от “-прилов”. Другим неожиданным эффектом могут быть отеки, вызванные расширением сосудов и увеличением проницаемости стенок. Если они не исчезают самостоятельно, необходимо обратиться к врачу для смены препарата.

Несмотря на стандартные схемы лечения гипертонии, реакция пациентов на лекарства может быть непредсказуемой, и иногда требуется замена препарата.


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