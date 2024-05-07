Врач-онколог: выздоровление возможно даже на поздней стадии рака

В интервью онколог Денис Романов поделился, что даже на поздних стадиях рака существует вероятность выздоровления. Эффективность лечения зависит от типа заболевания и степени распространенности метастазов. Он утверждает, что даже третья стадия рака, считаемая поздней, не является неизлечимой.

Романов приводит примеры выздоровления пациентов с метастазами рака различных органов, что подчеркивает возможности современной медицины.

Врач предостерегает от использования нетрадиционных методов лечения, утверждая, что только официальная медицина обеспечивает реальные шансы на выздоровление, используя соответствующие технологии и наработки.