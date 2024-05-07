 

ПТС, страховка и номера – лошадей, применяемых в деревнях, придётся зарегистрировать как транспорт

07.05.2024, 17:53, Разное
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В связи с тем, что лошади в деревнях всё чаще вновь используются в качестве транспорта, власти намерены обязать владельцев регистрировать таких животных и получать на них паспорт технического средства, а также оформлять страховку гражданской ответственности.

Такой тезис содержится в проекте постановления правительства «О внесении в подзаконные акты изменений, регулирующих эксплуатацию альтернативных видов транспорта».

Всё более частая эксплуатация лошадей в качестве транспорта вызвана ростом экологической озабоченности населения в рамках реализации национального проекта «Экология». Однако столь похвальные инициативы сельских жителей не могут и не должны оставаться «без должного внимания с точки зрения безопасности, налогов и неотвратимости наказания», поясняют в правительстве.

Согласно проекту постановления, владельцам лошадей, которые используются не в спортивных и заводческих целях на ипподромах, а как транспорт в личных хозяйствах, необходимо будет до 31 декабря 2024 года поставить их на учёт и после уплаты утилизационного сбора получить ПЭТС – паспорт экологичного транспортного средства, в целом аналогичный обыкновенному ПТС. Его форма сейчас разрабатывается, она будет готова не позже середины 2025-го. Также на лошадь придётся получить государственный регистрационный знак.

– Это обыкновенный набор, известный каждому автолюбителю – регистрация, страховка гражданской ответственности, регулярные осмотры в зависимости от возраста ТС, – пояснил один из авторов инициативы. – Часть собранных средств будет идти на компенсацию углеродного выброса – в этом плане лошади, к сожалению, совершенно небезопасны для природы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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