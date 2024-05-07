 

Мнение «аналитика»: О последнем явлении Рамзана Кадырова… Развязка близка?

07.05.2024, 16:50, Разное
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На фоне слухов об ухудшившемся #здоровье глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Кремль на инаугурацию нового российского президента. Комментаторы тут же вспомнили, что посланием Федеральному собранию он успешно манкировал. А теперь, значит, нужда заставила.

Что ж, если чеченский лидер пошёл на этот рискованный шаг, чтобы развеять козни недоброжелателей, он… промахнулся.

Только слепой не заметил тяжёлой походки совсем ещё не старого, 47 лет, главы региона и его неспособности самостоятельно снять плащ. А тут ещё главред RT Марго Симоньян масла в огонь подлила. Своё совместное фото с Рамзаном Кадыровым она подписала игриво: «Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное».

И сразу вспомнился Сергей Ястржембский, пресс-секретарь предыдущего президента России Бориса Ельцина, с коронной фразой «рукопожатие крепкое». Это он про то время, когда Борис Николаевич в реанимации лежал, да.

Ну, дежавю. Пусть и регионального масштаба.

Однако, за этим — всё?

И развязка будет аналогичной, а главное — скорой?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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