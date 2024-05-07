 

B России арестовали за воровство американского солдата

07.05.2024, 14:03, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Штаб-сержанта армии США Гордона Блэка задержали во Владивостоке по обвинению в преступном поведении, пишет ADC News. Он самостоятельно приехал в Россию к знакомой женщине, но попал за решётку после того, как избил её и украл деньги.

ДЭВИД МЬЮИР, ведущий ABC News: Также сегодня поступают новости из России, где задержали американского солдата по обвинению в преступном поведении, и о том, что на данный момент говорят США. Репортаж нашего главного корреспондента по международным вопросам Марты Раддац.

Сегодня ещё один американский житель оказался за решёткой в РФ — на этот раз штаб-сержант армии США Гордон Блэк. В армии подтвердили, что в конце прошлой недели его задержали во Владивостоке российские службы по обвинению в «преступном поведении».

Американские чиновники сообщают, что сержант Блэк приехал в Россию самостоятельно без разрешения. Ранее всех американцев предупреждали, что надо избегать путешествий в Россию, и рекомендовали вернуться, если они уже находятся там.

Мать сержанта Блэка рассказала, что он встретил женщину, которая работала в баре рядом с его военной базой в Южной Корее, а позже была депортирована в Россию, куда он поехал её навестить. Мать назвала эти отношения «нестабильными». Российское телевидение передаёт, что Блэка обвиняют в избиении женщины и краже (у неё денег. — ИноТВ).  

Арест Блэка совпал с попытками США освободить незаконно задержанного журналиста Эвана Гершковича и бизнесмена Пола Уилана.

МАРТА РАДДАЦ, главный корреспондент ABC News по международным вопросам: Госдепартамент старается оказать консульскую поддержку штаб-сержанту Блэку, однако пока не может получить к нему доступ. Дэвид?

ДЭВИД МЬЮИР: Это был репортаж Марты Раддац, спасибо. 

Дата выхода в эфир 07 мая 2024 года.


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