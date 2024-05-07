Министр информации Китая организовал миллионную демонстрацию в Пекине в защиту TikTok от американских «душителей свободы слова»

В Пекине прошла миллионная демонстрация против запрета TikTok, организованная министром информации КНР Сунем Чжао.

Как сообщает государственное издание «Жэньминь Жибао», «студенты, рабочие и интеллигенция в едином порыве осудили решение американских империалистов задушить свободу слова».

Среди выступавших на митинге были как и правительственные чиновники, так и сотрудники ByteDance. Ораторы поблагодарили собравшихся за поддержку социальной сети, подвергнувшейся акту «беспрецедентной цензуры» и отметили, что блокировка TikTok нарушает не только свободу слова, но и принципы свободного рынка. После выступления главных ораторов, на трибуну мог выйти любой желающий.

– Если американское правительство решит окончательно заблокировать TikTok, мы примем ответные меры и прекратим давать Америке в аренду студентов для формирования команд по математическим олимпиадам, — заявил министр образования Китая Цзянь Ху.

– Если честно, когда я узнал, что в США планируют заблокировать эту сеть, я был удивлён беспринципностью и произволом. У нас огромный выбор соцсетей для знакомств и проведения досуга – Wechat, TikTok, Kwai, Weibo – и наше правительство не заблокировало ни одну из них, в отличие от американского, – возмутился рабочий одного из пекинских заводов Лю Винь.

«Благодаря нашему великому председателю я могу пользоваться соцсетями целых 30 минут в неделю. А Байден лишил американских детей такой возможности. Мне очень жаль их. Надеюсь, скоро ситуация изменится и враги свободы будут с позором вышвырнуты из американской политики», – поделился мнением 11-летний студент Пекинского политехнического университета Хунь Бао.

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