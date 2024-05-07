Скандалы: Порноактрис заменяет искусственный интеллект

Кто и почему готов платить за порно с несуществующими девушками?

Стремительное развитие индустрии порно в последние десятилетия, казалось, зашло в тупик: как гласит распространенный в сети мем, известный как «правило 34», контент для взрослых существует абсолютно на любую тематику, а исключений из этого правила нет. Однако в последние годы создатели эротических фото и видео взяли на вооружение искусственный интеллект (ИИ) и быстро заполонили интернет порно с виртуальными девушками, которых не существует в действительности. Они всегда идеально выглядят и активно делятся фотографиями своей не менее идеальной жизни — все это для того, чтобы побудить пользователей оформить подписку на платный аккаунт, где виртуальные девушки позируют обнаженными. Как ИИ пришел в порноиндустрию и чем это может быть опасно — в материале «Ленты.ру».

«Девушка мечты тысяч людей»

Снимки из многочисленных путешествий по мировым столицам, трендовые видео с танцами, яркие селфи и откровенные фотосессии — такой контент публикует в своих соцсетях 21-летняя порномодель из Италии Эмили Пеллегрини. На страницу модели в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) подписано почти 300 тысяч человек, а ее фотографии набирают десятки тысяч лайков.

Пеллегрини зарегистрировалась и на платформе по продаже откровенных фото и видео Fanvue — аналоге OnlyFans. За первые шесть недель существования аккаунт модели заработал около 10 тысяч долларов (более 900 тысяч рублей). Месячная подписка на страницу Пеллегрини на платформе Fanvue стоит девять долларов (около 900 рублей).

$ 10 000 заработала виртуальная модель Эмили Пеллегрини за первые шесть недель на Fanvue

Вот только есть один нюанс, из-за которого Пеллегрини пришлось предпочесть Fanvue более популярному OnlyFans. На самом деле девушки не существует, а все фотографии и видео с ее участием сгенерированы нейросетью.

Fanvue описывает Пеллегрини как «потрясающую девушку, которая в одночасье стала сенсацией благодаря своей идеальной улыбке и завидной фигуре». «Но, к сожалению, Эмили не может лично ответить взаимностью своим поклонникам, потому что она ненастоящая», — отмечают на платформе.

Многие подписчики модели даже не подозревают, что Пеллегрини — не живой человек, а сгенерированная нейросетями картинка.

По информации платформы, познакомиться ближе с моделью мечтал не один известный мужчина — личные сообщения девушке писали знаменитые спортсмены и известные бизнесмены. Все они надеялись на встречу с Пеллегрини.

Эмили привлекла внимание многих известных футболистов, бойцов MMA и миллиардеров, которые хотели пригласить ее на свидание

Fanvue

платформа для продажи откровенного контента

Одним из таких мужчин стал известный немецкий футболист, имя которого платформа Fanvue раскрывать не стала. Компания опубликовала скриншот диалога модели со знаменитостью, где мужчина предлагал продолжить общение за пределами Instagram*. «Как могло произойти такое, что у столь прекрасной девушки нет парня?» — обратился к Пеллегрини спортсмен. «Даже не знаю», — написала футболисту девушка, в ответ на что получила предложение продолжить диалог в WhatsApp.

«Она привлекла много внимания и уже получила много предложений, помимо ухаживаний со стороны известных людей», — высказался о виртуальной модели ее создатель, пожелавший сохранить анонимность.

Эмили — девушка мечты тысяч людей

создатель виртуальной модели Эмилли Пеллегрини

«Необязательно быть лицом творения»

Главное отличие платформы Fanvue от других сервисов по продаже откровенных фото и видео — это положительное отношение к использованию искусственного интеллекта. К примеру, OnlyFans, самая популярная у порномоделей платформа, разрешает использовать ИИ только для улучшения фотографий, которые принадлежат реальному человеку и не нарушают правила сообщества.

В отличие от OnlyFans, Fanvue видит в ИИ множество возможностей не только для оптимизации процессов, но и для создания персонажей, которых в реальности не существует.

Платформа активно работает над тем, чтобы вымышленные девушки выглядели еще более реалистично. Например, внедряет возможность отправлять от их имени голосовые сообщения подписчикам. Голос, конечно, тоже будет создан ИИ. «Пользователи смогут связываться с авторами круглосуточно, что сэкономит креаторам время и увеличит их доход», — с оптимизмом заверяют в компании.

Основатель и генеральный директор Fanvue Уилл Монанж убежден, что будущее порноконтента — за виртуальными моделями, такими как Пеллегрини. По мнению предпринимателя, сгенерированных ИИ блогерш будет становиться все больше.

Сейчас искусственный интеллект позволяет людям проявлять творческий подход, но теперь им необязательно быть лицом творения

Уилл Монанж

основатель и генеральный директор Fanvue

«Почему аудитория хочет наблюдать за виртуальными моделями и общаться с ними? По сути, за созданием таких моделей стоит творческий человек, который выражает себя и знает, как это делать. Будь то человек, который выступает лицом этого, или просто виртуальный креатор, фундаментальные принципы здесь по-прежнему во многом схожи», — уверен основатель Fanvue.

Тем не менее Монанж считает, что полностью заменить живых людей в сфере порномоделинга виртуальные девушки не смогут.

На данный момент и в течение долгого времени ИИ будет скорее инструментом, продолжением того, кем мы являемся и что мы делаем

Уилл Монанж

основатель и генеральный директор Fanvue

«Это креативно и красиво»

Пеллегрини — далеко не единственный пример того, как искусственный интеллект осваивает порноиндустрию. Таких виртуальных моделей множество, и с некоторыми из них Пеллегрини даже публикует совместные фото.

Виртуальные инфлюэнсерши активно поддерживают друг друга: модели «отправляются» в совместные путешествия и участвуют в парных фотосессиях. Чаще всего Пеллегрини публикует совместные снимки со своей «старшей сестрой» Фионой Пеллегрини — еще одной ненастоящей девушкой. «Две сестры в поездке из Лечче в Палермо. Мне так нравится проводить время со своей сестрой Фионой. Люблю!» — подписывает публикацию Пеллегрини.

Активно вести Instagram*, появляться на страницах других виртуальных порномоделей, а потом приглашать подписчиков в сервисы по продаже контента для взрослых — это вообще стандартная схема работы таких аккаунтов. По большому счету, отличается у разных моделей только платформа, на которой они публикуют эротические фото и видео.

К примеру, одна из таких приятельниц Пеллегрини — Изабелла Кнауф — 21-летняя виртуальная модель из Лос-Анжелеса, на Instagram*-аккаунт которой было подписано более 300 тысяч человек. В Instagram* она публикует фотографии в купальниках и нижнем белье, а порноконтент — на платформе Patreon. Чтобы добраться до сгенерированных ИИ эротических снимков, конечно же, нужно оформить подписку.

Иногда создатели порномоделей даже делают их похожими на себя. «Я 28-летняя настоящая девушка, живущая в Берлине. Я создала виртуальную версию себя, чтобы стать моделью и креатором», — пишет создательница порномодели, получившей имя Сика Мун.

По словам создательницы Сики Мун, она создавала лицо модели на основе своего, но немного изменив, чтобы стать «девушкой мечты». На Fanvue девушка иногда показывает свои реальные фотографии.

Это креативно и красиво. Это новая форма искусства, которая только появилась по мере совершенствования технологий. Я верю, что это будущее искусства и творчества (но другое искусство все еще будет существовать!), и именно поэтому оно меня очаровывает

создательница виртуальной порномодели Сики Мун

«Инструмент хорош, но опасен»

Однако бум развития технологии радует далеко не всех. Еще в марте 2023 года предприниматель Илон Маск, сооснователь Apple Стив Возняк и более тысячи экспертов в сфере высоких технологий и ИИ подписали открытое письмо с призывом приостановить обучение нейросетей из-за множества возможных рисков.

Об опасностях развития технологии заявлял и сам создатель Пеллегрини. «У развития ИИ есть множество преимуществ, много полезных инструментов, но он еще и очень опасен», — высказывался он. В частности, среди отрицательных последствий развития ИИ создатель модели упомянул распространение дипфейков и создание детской порнографии.

Я считаю, что у ИИ должно быть регулирование, и я всегда слежу за актуальными правилами и положениями

создатель виртуальной модели Эмили Пеллегрини

Еще одна проблема заключается в том, что люди перестают видеть разницу между реальностью и сгенерированной картинкой. «Девушка, на которой хочется жениться. Хочу стать твоим мужем», «Как она прекрасна», «Как же я хотел бы встретить тебя в жизни», — пишут в комментариями под постами Пеллегрини.

Это какое-то безумие, что люди не видят разницы между ИИ и живым человеком. Все эти снимки слишком блестят, кожа, глаза, волосы — все это выглядит нереалистично

пользовательница Instagram*

Некоторые пользователи и вовсе уверены, что создатели виртуальных «девушек мечты» навязывают комплексы женщинам и нереалистичные представления о противоположном поле мужчинам. «А говорят, что внешность — не главное. Лол, мужчины буквально преследуют красивых женщин, даже если они ненастоящие», — заключает пользовательница под постом Пеллегрини.

*Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ. Instagram и Facebook также запрещены в России.

Олег Давыдов

Оригинал материала: “Lenta.ru”