 

Digital Foundry: PlayStation 5 Pro будет на 45% мощнее оригинальной версии

07.05.2024, 10:55, Разное
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Эксперты Digital Foundry рассказали о значительном повышении производительности PlayStation 5 Pro благодаря использованию 30 процессоров рабочей группы, что на 12 больше, чем в оригинальной версии. Это приведет к увеличению производительности консоли до 33,5 терафлопсов, что на 45% больше, чем у базовой PS5.

Несмотря на небольшое снижение стандартной тактовой частоты графического процессора до 2,18 ГГц, по сравнению с PS5, PlayStation 5 Pro обладает возможностью разгона до 2,35 ГГц, обеспечивая теоретический пик производительности в 36,1 терафлопсов.

Кроме того, PlayStation 5 Pro будет иметь 56 активных вычислительных блоков по сравнению с 36 у PS5, что положительно скажется на производительности в играх. Увеличится также кэш-память для поддержки большего числа вычислительных блоков и улучшенной обработки задач с трассировкой лучей.

Видеочип PS5 Pro будет поддерживать функции DirectX 12 Ultimate, что обеспечит аппаратную поддержку оптимизации шейдинга, улучшенные возможности для гибридного сглаживания MSAA и полную совместимость с сеточными шейдерами.

Также Sony предоставит разработчикам упрощенный метод интеграции технологии масштабирования изображения PSSR, совместимой с FSR 2, что улучшит производительность игр с поддержкой PSSR.

По слухам, продажи PlayStation 5 Pro начнутся в конце 2024 года, стоимость консоли пока остается неизвестной.


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