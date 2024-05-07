Швеция и Израиль опасаются терактов на «Евровидении»

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В Мальмё, где в ближайшие дни пройдёт конкурс «Евровидение», усиливают меры безопасности. Шведские и израильские спецслужбы считают, что на фоне войны в Газе музыкальному конкурсу могут угрожать джихадисты, пишет The European Conservative.



AP

В преддверии «Евровидения» в Мальмё принимают экстренные меры, в том числе размещают снайперов на крышах, для защиты израильской делегации. Шведские спецслужбы, как и их коллеги из еврейского государства, опасаются, что конкурс может быть сорван из-за исламистской террористической угрозы, пишет The European Conservative.

По словам издания, за Мальмё, где проживает многочисленная мусульманская диаспора из Сирии, Ирака и бывшей Югославии, уже закрепилась недобрая слава центра миграционной преступности и «яростных протестов». Поэтому совет национальной безопасности еврейского государства заявил, что опасения относительно терактов во время шестидневного музыкального конкурса являются «обоснованными».

Почти каждую субботу в городе проходят «бурные» демонстрации против войны в Газе. При этом многие представители шведских левых призывали не допускать Израиль, как и Россию, на «Евровидение», отмечается в статье.

Тем не менее организаторы конкурса не прислушались к этому требованию. Более того, они объявили, что собираются запретить демонстрацию всех палестинских флагов и символов в аудитории, а шведская полиция предупредила о риске взрывов, нападений с применением огнестрельного оружия и даже похищений на политически окрашенном конкурсе, обращает внимание The European Conservative.