 

Мнение: И встанет гриб лиловый, и кончится земля

07.05.2024, 0:15, Разное
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“РБК. Генштаб начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации и военно-морского флота, сообщило Минобороны. «В ходе учения будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия», — сказано в сообщении.
Такое поручение дал президент Владимир Путин”.

В принципе, “новость” такая, что она даже в комментариях не нуждается. “Учения по применению ядерного оружия”. Дожили. Путин заторопился в рай, уже, типа, пора. Если б один, так сказать, на разведку – и бог бы с ним; но он хочет вместе с нами со всеми – вот где засада…

Но, с другой стороны – чел 87% получил. При высочайшей явке. Это очевидно означает, что именно он и является выразителем, как говорили в старину, “всех глубочайших чаяний народов России”. В рай так в рай! Это не Путин хочет – это народ хочет. Воля народа священна.

Меня в таких случаях всегда только одно смущает – некая временная несправедливость. Допустим – ну да, НЫНЕШНИЙ народ решил бодро покончить жизнь самоубийством. Казалось бы – имеет полное право. НО: а ведь уничтожение России (или даже всего человечества – тут как повезет) – это ведь уничтожение заодно ВСЕГО, то есть в плюс к этому – истории и культуры. Ничего ведь не останется, кроме, может быть, какого-то количества радиационных мутантов.

А как же предыдущие поколения? Они ведь как-то страдали, боролись, работали – по Чехову – на “будущие поколения”. Все эти пушкины, грибоедовы, ломоносовы с лобачевскими? Пахали, оставляли культурное наследие, музыку писали, стихи, в науке ломали головы… Реально ведь надеялись, что не нам, так потомкам пригодится. А потомки в своей наивысшем выражении породили, значит, Путина, как самого человечного человека – и на этом всё. Абзац.

Даже и подвиг Александра Матросова как-то тускнеет при такой перспективе. Хрена ли было закрывать собой амбразуру, если через каких-то 70 лет все равно всё исчезнет? Нечестно как-то получается перед предками. Я бы даже сказал – кидок. Сам подыхай (дело твоё) – но всю Историю-то зачем крушить?

Вот этого не понимаю.

Источник: Размышления вольного социолога


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