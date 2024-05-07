 

Новый бойфренд Шакиры рассказал откровенную историю знакомства с певицей

07.05.2024, 0:00, Новости дня
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Связь между артисткой и актером, по слухам, началась после съемок видеоклипа “Puntería”, в котором они оба приняли участие. Лависконт в интервью журналу Us Weekly выразил восхищение Шакирой, назвав ее одной из самых невероятных артисток на планете.

Он подчеркнул ее преданность музыке, поклонникам и жизни, отметив, что она одна из самых красивых и трудолюбивых женщин, с которыми ему довелось встречаться. Актер также поделился историей о том, как он смог уладить свои обязательства на съемках сериала “Эмили в Париже” для участия в клипе Шакиры, прилетев в Майами на съемочную площадку. Он выразил желание узнать больше о месте, где сейчас проживает Шакира со своими детьми.

Сама Шакира рассказала о трудностях и перемене жизни после развода, став матерью-одиночкой. Жизнь с двумя сыновьями стала для нее новым вызовом, но она подчеркнула, что ее дети замечательные.

Новый роман и откровенные слова Шакиры о материнстве вызвали интерес у поклонников и поклонниц, которые следят за личной жизнью и карьерой этой многострадальной исполнительницы. Надежда на новое счастливое начало после пережитых трудностей делает эту историю еще более привлекательной.


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