 

ABC News – конкурентоспособность Байдена вызывает растущее сомнение у американцев

05.05.2024, 20:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Новый опрос ABC News/Ipsos показал, что Дональд Трамп сохраняет небольшое преимущество над Джо Байденом в предвыборной гонке. Многие избиратели критикуют действующего президента США за экономические проблемы и сомневаются в его физическом здоровье.


AP

В преддверии президентских выборов в США, до которых осталось полгода, телеканал ABC News и компания Ipsos провели опрос общественного мнения. Согласно исследованию, если исключить людей, которые заявляют, что не будут голосовать, то Дональд Трамп получает поддержку 46%, а Джо Байден — 44% взрослых избирателей.

Исследование ставит под большой вопрос конкурентоспособность Байдена. Хотя некоторые выделяет его личные качества, считая его «заслуживающим доверия» и «честным», он уступает Трампу в таких важных темах, поднятых в опросе, как экономика,  миграция и внешняя политика.

Лишь 35% американцев одобряют работу действующего главы Белого дома, а 57% не одобряют. Это на 2 пункта ниже его карьерного минимума в январе и значительно ниже исторического уровня для переизбирающегося президента, обращает внимание ABC News.

43% участников опроса признаются, что их финансовое положение при Байдене ухудшилось. Подавляющее большинство (81%) считают, что он слишком стар для следующего срока. При этом, по оценке избирателей, Трамп легко обходит своего ключевого соперника по остроте ума и физическому здоровью.

Кроме того, Байдену не хватает традиционных преимуществ, которые есть у кандидатов Демократической партии. Он обладает низкой поддержкой среди молодёжи, латиноамериканцев и афроамериканцев, подчёркивает ABC News. 


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