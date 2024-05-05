Рупор кремлевской пропаганды: 245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны

Новое отличное видео от "Туземного совета трудящихся".

245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны.

История боевых действия одного мотострелкового полка как отражение хода и характера Первой чеченской войны.

Таймкоды:

00:00 – Введение

05:57 – Полк до Чеченской войны

22:46 – Подготовка к войне и отправка

38:25 – Высота 303: первый бой

53:47 – Блокирование Грозного

01:11:47 – Дружественный огонь

01:16:18 – Вторая фаза войны

01:30:43 – Взятие Ведено

01:41:50 – Взятие Шатоя

01:54:58 – Перемирие, ротации, деградация

02:02:36 – 24-й блокпост

02:14:00 – Штурм Гойского

02:25:40 – Кровавый "Тракторист"

02:27:28 – Ярыш-Марды и вывод из Чечни

02:33:46 – Итоги

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