Рупор кремлевской пропаганды: 245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны
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Новое отличное видео от "Туземного совета трудящихся".
245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны.
История боевых действия одного мотострелкового полка как отражение хода и характера Первой чеченской войны.
Таймкоды:
00:00 – Введение
05:57 – Полк до Чеченской войны
22:46 – Подготовка к войне и отправка
38:25 – Высота 303: первый бой
53:47 – Блокирование Грозного
01:11:47 – Дружественный огонь
01:16:18 – Вторая фаза войны
01:30:43 – Взятие Ведено
01:41:50 – Взятие Шатоя
01:54:58 – Перемирие, ротации, деградация
02:02:36 – 24-й блокпост
02:14:00 – Штурм Гойского
02:25:40 – Кровавый "Тракторист"
02:27:28 – Ярыш-Марды и вывод из Чечни
02:33:46 – Итоги
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Источник: Colonel Cassad
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