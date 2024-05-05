 

Рупор кремлевской пропаганды: 245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны

05.05.2024, 20:34, Разное
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Новое отличное видео от "Туземного совета трудящихся".

245-й полк. Анатомия Первой чеченской войны.

История боевых действия одного мотострелкового полка как отражение хода и характера Первой чеченской войны.

Таймкоды:

00:00 – Введение
05:57 – Полк до Чеченской войны
22:46 – Подготовка к войне и отправка
38:25 – Высота 303: первый бой
53:47 – Блокирование Грозного
01:11:47 – Дружественный огонь
01:16:18 – Вторая фаза войны
01:30:43 – Взятие Ведено
01:41:50 – Взятие Шатоя
01:54:58 – Перемирие, ротации, деградация
02:02:36 – 24-й блокпост
02:14:00 – Штурм Гойского
02:25:40 – Кровавый "Тракторист"
02:27:28 – Ярыш-Марды и вывод из Чечни
02:33:46 – Итоги

Источник: Colonel Cassad


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