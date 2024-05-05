Мнение «аналитика»: О сносе крыши… Это всё-таки «кокс»?

И всё же начать нужно с главного: Христос воскрес! Вот эти слова — «Христос воскресе, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» — уже почти две тысячи лет вселяют надежду тем, кто искренне верует и сегодня празднует. Их с особенным чувствам произносят по обе стороны российско-украинской границы. И в Москве, и в Киеве. Простые люди надеются, что Дух Божий, дух миролюбивой кротости и братской любви вернётся в сердца двух некогда «братских» народов, сцепившихся в жестоком конфликте.

А вот люди непростые, властные, даже в такой день…

…являют груду и миру худшие свои качества. К сожалению.

Украинский президент Владимир #Зеленский, подписавший недавно отчаянный и жестокий новый закон о мобилизации украинцев на междуусобную брань с русскими, ничтоже сумняшаси… мобилизовал Господа в ряды ВСУ. «Старый сосед, постоянно набивавшийся в братья, теперь далёк навеки от Украины из-за своих действий, — заявил он в пасхальном поздравлении нации. — Мир видит это. Бог это знает. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником мы точно победим».

Ну, да… «Gott mit uns» в украинском изводе. Это ж надо было настолько извратить смысл главного христианского праздника и даже в такой день косплеить «идейных наставников»! Крышу совсем снесло? Впрочем, что ещё взять с плохого актёра, заигравшегося в президента и доигравшегося с огнём?

Или виной всему именно «кокс», как и было сказано?

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