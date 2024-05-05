 

Утонченные компоненты MagSafe могут появиться в iPhone 16

05.05.2024, 19:45, Разное
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Издание MacRumors пишет о возможных изменениях в магнитах системы MagSafe для будущих моделей iPhone 16. Ссылаясь на отчет французского производителя аксессуаров ShopSystem, они утверждают, что новые iPhone могут получить более тонкий дизайн магнитов.

Фотографии чехлов для iPhone 16, опубликованные ShopSystem, подтверждают возможное обновление дизайна кольцевых магнитов и магнита MagSafe для выравнивания относительно устройств предыдущего поколения.

Возможные изменения, по мнению MacRumors, не должны повлечь за собой необходимость в выпуске новых зарядных устройств MagSafe. Следовательно, пользователи не придутся тратиться на покупку новых аксессуаров.

Однако, неясно, как изменения в магнитах повлияют на функциональность MagSafe в будущих iPhone. Некоторые журналисты считают, что это может повлиять на мощность передаваемого тока, учитывая слухи о поддержке 20 ватт в iPhone 16, в то время как текущая максимальная мощность MagSafe для смартфонов Apple составляет 15 ватт.


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