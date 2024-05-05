The Sun: женщина столкнулась с тем, что ее не может довести до оргазма даже вибратор

Мужчина в возрасте 32 лет делится своей заботой: несмотря на двухлетний брак и эксперименты с различными методиками и секс-игрушками, он не может доставить своей жене оргазм. Эта тема поднята в рубрике издания The Sun, где на вопросы читателей отвечает сексопатолог и журналист Дэйдра Салли Лэнд.

Жена утверждает, что удовлетворена, но житель все равно чувствует себя виноватым и беспокоится о возможных проблемах. Их эксперименты включали прелюдию, специальные смазки, различные позы, игрушки и даже вибраторы, но безрезультатно. Он предполагает, что проблема может быть связана с психологическими аспектами, учитывая неопытность жены в сексе на начальном этапе отношений.

Салли Лэнд советует мужчине не сосредотачиваться исключительно на достижении оргазма, а ценить близость в отношениях. Она также призывает поощрять жену исследовать свои собственные реакции и предпочтения.

Сексопатолог утверждает, что удовольствие у женщин начинается в мозгу, поэтому снятие напряжения и отказ от фиксации на конечной цели могут помочь решить проблему.