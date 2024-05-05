Житель Челябинска пробил танковую броню пасхальным яйцом

40-летний житель Челябинска Антон Кулешов необычным образом отметил

Пасху в парке «Патриот» в Москве. Победив в соревнованиях по ударам пасхальными

яйцами, он решил опробовать своё яйцо на трофейном танке «Abrams» и повредил

его броню.

В результате удара тыльной стороны яичка на танковой броне

образовалась пробоина диаметром 22 миллиметра и глубиной не менее 30 миллиметров.

Челябинца тут же попытались арестовать за порчу музейного имущества, но проходивший

мимо настоятель Главного храма Минобороны, услышав о случившемся, объявил это чудом,

после чего Кулешов был отпущен без составления протокола. По словам челябинца, яичко-чемпион

покрасила его тёща, работающая на секретном химическом заводе.

«Она принесла немного краски с работы, сказала, что это

опытный образец, – пояснил Кулешов. – Яйца получились цвета хаки. Не очень красочно,

зато их теперь невозможно ничем разбить. Даже броня «Абрамса» не выдержала. Не

знаю, является ли это чудом божественным или промышленным, но я всё равно горжусь

тем, что сделал».

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