Житель Челябинска пробил танковую броню пасхальным яйцом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
40-летний житель Челябинска Антон Кулешов необычным образом отметил
Пасху в парке «Патриот» в Москве. Победив в соревнованиях по ударам пасхальными
яйцами, он решил опробовать своё яйцо на трофейном танке «Abrams» и повредил
его броню.
В результате удара тыльной стороны яичка на танковой броне
образовалась пробоина диаметром 22 миллиметра и глубиной не менее 30 миллиметров.
Челябинца тут же попытались арестовать за порчу музейного имущества, но проходивший
мимо настоятель Главного храма Минобороны, услышав о случившемся, объявил это чудом,
после чего Кулешов был отпущен без составления протокола. По словам челябинца, яичко-чемпион
покрасила его тёща, работающая на секретном химическом заводе.
«Она принесла немного краски с работы, сказала, что это
опытный образец, – пояснил Кулешов. – Яйца получились цвета хаки. Не очень красочно,
зато их теперь невозможно ничем разбить. Даже броня «Абрамса» не выдержала. Не
знаю, является ли это чудом божественным или промышленным, но я всё равно горжусь
тем, что сделал».
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет