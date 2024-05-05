 

Рупор кремлевской пропаганды: Текущий миропорядок прекратил свое существование

05.05.2024, 19:25, Разное
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В "европейском саду Борреля" запахло жаренным.

"Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву (с) Боррель

Старый миропорядок уже фактически рухнул. Восстановить его невозможно.
Мир бесповоротно вступил в период формирования нового миропорядка, который будет сформирован по итогам уже идущих и будущих войн.

Источник: Colonel Cassad


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