Рупор кремлевской пропаганды: Текущий миропорядок прекратил свое существование

В "европейском саду Борреля" запахло жаренным.

"Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции. Мы также видим рост Китая и его превращение в супердержаву (с) Боррель

Старый миропорядок уже фактически рухнул. Восстановить его невозможно.

Мир бесповоротно вступил в период формирования нового миропорядка, который будет сформирован по итогам уже идущих и будущих войн.

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