Автор iPhones.ru Морозов пожаловался на титановый корпус iPhone 15 Pro Max

Журналист Кирилл Морозов с портала iPhones.ru поделился своими впечатлениями от использования iPhone 15 Pro Max на 512 ГБ. Он высказал негодование по поводу титанового корпуса и “бесполезного” выреза Dynamic Island.

Морозов ожидал, что матовая поверхность титана не будет привлекать отпечатки пальцев, но это не оправдалось. Трудно также поддерживать чистоту граней, особенно у черной модели. Относительно Dynamic Island, Морозов утверждает, что его функционал полезен лишь на 5%, в основном для установки таймера. Он также заметил неудобное расположение выреза, который неудобен для больших пальцев.

Использование титана сыграло роль только в снижении веса, но не решило проблему с ограничениями для стабилизаторов. Отсутствие кабеля USB 3 в комплекте также вызвало недовольство.

Морозов считает, что у Apple есть возможности для улучшения, например, применение более округлых форм корпусов, как в новых моделях MacBook Air и MacBook Pro.