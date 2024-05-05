 

В Госдуме предложили забрать у россиян автомобили производства США, если в Америке конфискуют российские активы

05.05.2024, 17:33, Разное
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В комитете ГД по контрсанкционному режиму представили возможные ответные меры, которые будут введены в случае окончательной конфискации российских активов в США. Один из пунктов предусматривает изъятие у граждан частных автомобилей производства США в пользу государства.

Парламентарии обосновывают необходимость такого шага «отрицательным социокультурным влиянием любой техники из главного недружественного государства».

«К сожалению, встречаются ещё особенного склада ума граждане, которые покупают американские машины и ездят на них, как ни в чём не бывало, – возмущается замглавы комитета Святослав Гуревич. – Лично я, как патриот, уже давно езжу на немецких машинах, а британские и американские – этого нам не надо».

Политик добавил, что в нынешних политических условиях «разъезжать на Кадиллаках и Фордах – кощунство такого же уровня, как если бы в 1945-м в СССР начали ездить на BMW или «Хорьхах», или бы и вовсе «Опель» какой-нибудь у себя начали производить». В то же время под действие законопроекта не подпадут премиальные автомобили из США стоимостью от 5 млн рублей – их количество сочли слишком ничтожным, чтобы оно могло повлиять на общую картину.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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