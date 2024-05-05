Financial Times: Российские власти хотят устроить серию диверсий в Европе

Разведывательные службы стран Евросоюза предупредили свои правительства, что российские власти планируют диверсии на территории Европы. Об этом со ссылкой на источники в разведсообществе пишет британская газета Financial Times.

Среди конкретных актов насилия и промышленного саботажа, которые якобы замышляют в Москве, собеседники издания перечисляют взрывы, поджоги и нанесение другого имущественного ущерба европейской инфраструктуре. Российские власти готовы действовать как самостоятельно, так и через посредников-прокси, при этом они мало заботятся о риске жертв среди гражданского населения, считают источники FT в разведке.

Собеседники газеты сразу из трех стран Европы поделились опасениями по поводу того, что кремлевские агенты, которые и без того проводили подобные операции в ЕС на протяжении долгих лет, теперь готовы действовать более агрессивно и согласованно. По мнению источников, власти государств Евросоюза должны повысить бдительность в ближайшее время.

– Мы оцениваем риск диверсий под контролем российского государства как значительно выросший, — заявил глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции (BfV) Томас Хальденванг.

На прошедшей в апреле конференции, организованной BfV, он отметил, что власти РФ сегодня рассматривают операции «с высоким потенциалом нанесения ущерба» европейским странам.

Эти заявления Хальденванга последовали спустя всего два дня после резонансного ареста в баварском городе Байройте двух предполагаемых российских агентов с гражданствами Германии и РФ. По данным немецких властей, задержанные по заданию Москвы планировали атаки на военные и логистические объекты на территории страны. Были похожие инциденты и в других странах.

В конце апреля обвинения в поджоге склада, на котором хранились вооружения, предназначенные для помощи Украине, были предъявлены двум мужчинам в Великобритании. Местные правоохранительные органы считают, что и в этом случае речь идет об агентах, действовавших по указке властей РФ.

В Швеции идет расследование серии железнодорожных аварий, которые спецслужбы страны рассматривают как диверсии, осуществленные при поддержке иностранного государства.

В Чехии российские агенты недавно пытались вывести из строя сигнальные системы — также на железной дороге, говорил FT в апреле министр транспорта страны.

Сотрудники российской разведки этой зимой стояли за актами вандализма в отношении автомобилей министра внутренних дел Эстонии и еще нескольких заметных политиков и журналистов страны, утверждали местные спецслужбы.

Наконец, о риске диверсий на военных объектах внутри страны в 2024 году предупреждало министерство обороны Франции.

– Очевидный вывод [из анализа серии этих инцидентов] состоит в том, что российская разведка очевидно активизировалась в последнее время, — констатировал в комментарии FT старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House Кир Джайлс. – Трудно сказать, отражает ли это тот факт, что россияне стали тратить больше ресурсов на диверсии, то, что они стали действовать более небрежно и чаще попадаться, или то, что западная контрразведка научилась лучше предотвращать подобные акты. Как бы то ни было, что-то определенно происходит.

Высокопоставленный европейский чиновник рассказал FT, что информация о «явном и существенном вреде со стороны России», скоординированном и масштабном, распространяется и на уровне спецслужб стран НАТО.

Североатлантический альянс в минувший четверг публично выразил опасения по поводу участившихся случаев «злонамеренной активности [Москвы] на территории союзников», констатировав «интенсифицировавшуюся кампанию во всей евроатлантической области».

Вместе с растущими рисками «физических» диверсий увеличивается и число обвинений в адрес Кремля в подготовке кампаний по дезинформации и кибератак. Так, в пятницу власти Германии связали с российскими хакерами попытку взлома серверов Социал-демократической партии, которую представляет нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Все эти действия нельзя рассматривать в отрыве друг от друга — РФ пытается усилить давление на Европу сразу «по всем фронтам», заявил FT один из сотрудников разведслужб. Владимир Путин, по его словам, чувствует себя «воодушевленным» и будет искать возможности нанести максимальный вред, будь то диверсии, хакерские атаки или кампании по дезинформации.

Другая причина возросшей активности российской разведки — желание самого сообщества реабилитироваться после самого сильного со времен распада СССР провала. Всего за несколько недель после начала полномасштабной войны РФ с Украиной в 2022 году в Европе были раскрыты более 600 шпионов из РФ, действовавших под дипломатическим прикрытием, напоминает FT.

Восстановить свое присутствие в ЕС Москва теперь пытается не только за счет внедрения новых агентов, но и при помощи прокси, отмечали в недавнем докладе аналитики Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании. В роли прокси выступают члены русскоязычной диаспоры и даже представители криминальных группировок.

По данным источников FT, изменился сам подход российской разведки: теперь в ее структуре создается так называемый «комитет специального влияния» по каждой европейской стране, в рамках которого координируются все операции разных ведомств по добыче информации и нанесению ущерба.

Некоторые такие операции, вероятно, достигают поставленных целей.

Так, подозрительный пожар недавно случился на заводе компании BAE Systems в Уэльсе, где производятся боеприпасы для поставок Украине. Этот инцидент напомнил о подрыве склада с вооружениями для Киева в Чехии еще в 2014 году. Позднее независимые расследователи доказали, что это была операция российской разведки.

3 мая крупный пожар произошел на заводе металлургической компании Diehl в Берлине. Это предприятие также занимается производством вооружений, в том числе поставляемых в Украину. Возгорание не только потребовало больших усилий пожарной службы (в тушении было задействовано более 160 специалистов), но и создало угрозу загрязнения воздуха на западе столицы Германии токсичными продуктами.