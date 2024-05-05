Важность правильной интерпретации уровня лейкоцитов

Отклонение уровня лейкоцитов от нормы может указывать на различные состояния, включая инфекции, аутоиммунные и онкологические заболевания, а также эндокринные расстройства. Для точного постановления диагноза критически важно учитывать соотношение разных видов лейкоцитов.

Эти мысли были подтверждены доктором медицинских наук, профессором Людмилой Саламатиной из Клиники инфекционных заболеваний “ЦентрПлюс”, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кардиологом, терапевтом и специалистом по функциональной диагностике.

Снижение уровня лейкоцитов (лейкопения) может быть вызвано различными причинами, включая воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, болезнь Крона и неспецифический язвенный колит, а также заболевания эндокринной системы.

Снижение уровня лейкоцитов может иметь критическое значение при тяжелых бактериальных инфекциях, шоковых состояниях и онкологических заболеваниях. Важно отметить, что уровень лейкоцитов может как увеличиваться, так и снижаться при раке, что подчеркивает вариабельность реакции крови на различные патологии.

Специалист в области терапии Ирина Андреева также отмечает, что повышенный уровень лейкоцитов (лейкоцитоз) может быть связан с различными заболеваниями и состояниями, такими как бактериальные инфекции, воспаление, стресс, травмы, рак, аллергические реакции и столкновение с инфекционными агентами.

Высокий уровень лейкоцитов часто является неспецифичным признаком, поэтому для определения конкретной причины требуются дополнительные исследования.