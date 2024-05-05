Мнение: Зачем им катер?!

Митинг 5 мая: система “ниппель”

“Ну что – сходил я сегодня на митинг. Именно только на митинг, к сожалению – на шествие не успел, провозился дома. Поэтому решил спрямить путь: коль уж к 5 ч дня на Калужскую площадь не добираюсь – надо, думаю, рвать сразу на Болотную, чего уж там. И поехал привычным маршрутом: до м. Новокузнецкая, оттуда по Пятницкой вниз, через Малый Москворецкий мост – ну и думал там свернуть на Болотную улицу, которая и выходит на одноименную площадь.

Не тут-то было, друзья мои! Ментов и всякой мусороуборочной техники (которых еще и у самого метро Новокузнецкая хватало) в начале Болотной ул. оказалось уже видимо-невидимо, всё перегорожено, причем (для надежности, видимо) не просто переносными металлическими заборчиками, а еще и огромными мусоровозами. Ну, я вижу – вдали, метрах в 300х, виднеются флаги, какие-то люди оттуда идут, менты их наружу пропускают – дай, думаю, зайду.

Хрен! У ментов на проходе, видимо, приказ – “Всех выпускать, никого не впускать!” Толпы ментов на дальних подступах “охраняют” митинг, и со стороны Болотной, со стороны Балчуга, получается, пройти на митинг нельзя! Чьи-то хитроумные мозги решили, что на митинг можно пройти только с одной стороны – с той, откуда пришло шествие. С противоположной, словом!

Меня это обескуражило. Я ведь точно помню, что прошлой зимой, когда тут бушевали куда более многочисленные митинги, проходить можно было откуда угодно – хоть со стороны “Ударника”, хоть со стороны “Балчуга”! И милиционер еще так искренне интересуется: “А вы что ж, вправду хотите на митинг?!” Типа – как если бы я пришел в Бутырку с просьбой пожить пару месяцев в камере. “Да, хочу!” – говорю. Мент лицемерно вздыхает – “ничего не могу сделать! С этой стороны нельзя”.

Ну ладно, трудности нас не пугают. Я отправился в обход. Поднялся на Большой Москворецкий мост – тот, который выходит прямо к Собору Василия Блаженного. Хотел, грешным делом, просквозить печальным ангелом по Софийской набережной. Опять шиш! Спуститься с моста некуда, на набережную выход заботливо заделан – и прямо перед мостом на Софийке красуются 11 автобусов на базе КрАЗов – “ментовозы”, в которых ОМОН и СОБР перевозят. “Солидно подготовились! – думаю. – Если кто-то на митинге вынашивал мечту пойти штурмовать Кремль – думаю, ему придется отказаться от затеи”.

В общем, перешел я Москва-реку по Большому Москорецкому мосту, прошел вдоль стен Кремля до Большого Каменного моста, по нему перешел реку обратно и очутился-таки опять перед Болотной площадью, но с другой стороны. А там со стороны реки сначала еще парк идет, с фонтаном… Мама мия! Ментов нагнали – не сосчитаешь. Там вокруг парка высокая парковая решетка – и вот внутри, за решеткой, выставлено милицейское оцепление. Стоят по всему периметру на расстоянии примерно шага друг от друга. Чего уж они там в ЗАКРЫТОМ парке охраняют – бог весть. Фонтан неработающий?

Ну и вокруг тоже – менты, менты… Я прикинул потом – милицейского охранения явно привлечено больше, чем было митингующих. То есть больше чем по менту на человека.

И все огорожено, опять-таки, метров за 300-400 до места, где проходит собственно митинг. То есть от ограждения даже не слышно, о чем там орут в мегафон. Опять-таки – сделан проход, узкий, между металлических заграждений, там стоят три мента. “Здесь, что ли, на митинг можно пройти?” – спрашиваю. “А вы что, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите на митинг?” – прищурившись, спрашивает милицейский капитан. И пауза.

Стремно, честно говоря. Мелькнула мыслишка – а что, может, еще не поздно отказаться? Сказать, что я так, просто спросил – да и улизнуть подобру-поздорову? Пока не повязали?

Но я переборол себя, подтвердил свои намерения. Меня заставили вытащить все из карманов, предложили открыть сумку, проверили все отделения. В общем, как на самолет почти, хорошо, разуться не предложили. Или там – вытащить ремень из брюк (кстати, непонятно, почему? Если уж проверять – так проверять!)

И пропустили. В общем, забавно – идешь до этого митинга триста метров по совершенно пустынной, со всех сторон простреливаемой огромной площади, и только по обеим сторонам оцепление за металлическими заграждениями, интервал – 1 шаг. Как сквозь строй. Ни вправо, ни влево не уйдешь; только вперед! И пройдя метров 150, слышишь, наконец, как некий оратор надрывается в микрофон (кстати, звук был выставлен отлично, все громко и без помех). Что-то типа “Когда-нибудь, надеюсь, что очень скоро, люди из власти, позволяющие себе разворовывать огромную страну, будут сами приговорены к очень большим срокам заключения; мы победим! Свободу политзаключенным!!” И т.д.

То есть происходило всё как раз примерно в центре площади, где и кучковался народ. Я подошел поздно, часам к 7 – людей было человек 500, не больше. Но сцена была оборудована по всем правилам, микрофоны, акустика, выступала некая женщина от Межрегионального профсоюза медиков, рассказывала про забастовку медиков в Ижевске, что она готова приходить на эту площадь “и 6-го, и 7-го, и 5-го и 10-го”, и о том, главное, что “регионы просыпаются!”

Над сценой реял стяг этой загадочной организации “Экспертный совет оппозиции”. Когда я подошел вплотную к сцене, оратор как раз призывал всех (немногочисленных) слушателей прийти непременно и завтра тоже – это было встречено одобрительными возгласами.

Потом еще выходил некий приглашенный “музыкант из Питера”, фамилию не запомнил, и он весьма зажигательно исполнял задорные куплеты с припевом “Путин, лыжи, Магадан”. Я сейчас напрочь забыл мотив, но помню, что подпевал с удовольствием. В общем, на самом митинге, среди людей, было вполне душевно. Все, конечно, не забывали кричать “Свободу политзаключенным!!” после каждого выступления. Но – чего скрывать: мы все, я думаю, чувствовали себя малость потерянными на этом огромном пустыре.

Общая картина выглядела весьма сюрреалистично. Этакий большой, со всех сторон огороженный и заставленный тяжелыми грузовиками загон, именуемый обычно “Болотная пл.” В самом центре – митинг. Вперед к Балчугу и назад к Ударнику – чистое, огромное, простреливаемое пространство. Слева – ограда парка, за оградой – плотное оцепление. Справа – берег канала. По каналу, кстати, курсирует туда-сюда милицейский катер (!) – в нем четверо вооруженных до зубов милиционеров. Я когда шел уже на выход (замыкая, таким образом, круг), всё гадал – А КАТЕР-ТО ИМ ЗАЧЕМ??

Ответа я так и не нашел” (2013).

В те далекие, баснословные времена, о которых еще будут шепотом рассказывать речистые былинники, в Москве то и дело случались разные митинги, а я любил на них ходить… Вот эта запись у меня от 5 мая 2013 года, то есть – 11 лет назад, день в день. Согласимся, что, в общем-то, уже тогда было абсолютно ясно, к чему всё идёт. Как мы не замечали…