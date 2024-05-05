 

План Путина работает, а Киев ждёт непростой год

05.05.2024, 13:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Последние четыре месяца стали самими сложными для киевского режима, пишет Newsweek. ВСУ отходят в тыл, в то время как РФ продвигается на запад по всему фронту. Похоже, план Путина работает, отмечает издание.


AP

Этот год обещает быть тяжелым для Украины после разочаровывающего наступления 2023 года, на которое на Западе возлагалось столько надежд и столько ресурсов, пишет Newsweek. 

Издание отмечает, что план Путина по истощению противника вполне может в итоге сработать.

Последние четыре месяца стали самыми сложными для Украины с начала конфликта: ВСУ отходят в тыл, а российские войска успешно продвигаются на запад по всей линии фронта. 

Российские войска освобождают новые территории в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Полный захват Донецкой и Луганской областей был ключевой целью Кремля с момента разжигания восстания на востоке Украины в 2014 году, и спустя десятилетие эта цель кажется достижимой, отмечает Newsweek. 


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