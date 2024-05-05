 

Джо Байден объявлен во всероссийский розыск

05.05.2024, 13:33, Разное
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Президент США Джо Байден оказался в базе разыскиваемых в России преступников – его обвиняют в подстрекательстве к терроризму, коррупции в особо крупных размерах и государственной измене.

В розыскной карточке указаны следующие данные о злоумышленнике: гр. Джозеф Джозефович Байден, национальность: американец, дата рождения: 20.11.1942, без особых примет, есть оперативные сведения о местонахождении за пределами Российской Федерации. Согласно процедуре, сначала Байдена будут искать на территории России, а потом объявят в международный розыск. После задержания и выдачи его делом займётся Мещанский районный суд города Москвы.

Правоохранительные органы просят всех, кому известно местонахождение разыскиваемого иностранца, обратиться в ближайший райотдел и предоставить информацию дежурному следователю. В случае, если сведения подтвердятся и помогут задержать злоумышленника, информаторам выплатят до 50 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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