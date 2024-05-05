Мнение: Про интервью Александра Дугина, которое взял Такер Карлсон

Такер Карлсон постепенно становится главным специалистом по России в США. Оно и неудивительно — после распада СССР американские мозговые центры скисли, поэтому к середине нулевых в Соединённых Штатах бытовали уже совершенно фантастические, имеющие мало общего с реальностью представления о нашей стране, как в «Грозе» Островского:

…и суд творят они, милая девушка, надо всеми людьми, и что ни судят они, всё неправильно. И не могут они, милая, ни одного дела рассудить праведно, такой уж им предел положен. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный; что по нашему закону так выходит, а по ихнему все напротив. И все судьи у них, в ихних странах, тоже все неправедные; так им, милая девушка, и в просьбах пишут: «Суди меня, судья неправедный!» А то есть ещё земля, где все люди с пёсьими головами…

Заблуждения о России проникли в США по следующей порочной схеме:

Шаг 1. Американцы побуждают русскую intelligentsia восхвалять США и клеветать на Россию.

Шаг 2. Нацпредатели из числа «хороших русских» отрабатывают заказ на 120%, поливая Россию грязью по всем направлениям — от песен с фильмами до газет с блогами.

Шаг 3. Самых громких и плодовитых клеветников американцы приближают к себе в качестве «экспертов по России», выделяя им место в лекториях западных вузов и в крупных западных СМИ.

Шаг 4. Статьи «экспертов по России» в западных СМИ наша intelligentsia воспринимает как идеологический наказ. Паразитный круг замыкается на шаг 1.

Как видите, американцы сделали нелепейшую ошибку: поверили тем, кому они сами приказывали врать. Предыдущее поколение американских политиков строго разделяло информационные потоки: СМИ публиковали пропаганду, заведомо недостоверную, а на столы к высокопоставленным лицам поступала серьёзная аналитика, в которой эксперты добросовестно пытались определить, как на самом деле обстоят дела в СССР. Однако уже в 1992 ельцинскую администрацию заполнили американские «советники», так что в США решили, будто аналитика им не нужна, так как они могут теперь узнать всё необходимое напрямую, просто позвонив кому-нибудь своему в Кремле. Когда же Путин вычистил основную массу вражеских агентов, отправив кого в отставку, а кого на декоративную должность, власти США уже слишком деградировали, чтобы воссоздать что-то типа Института по изучению СССР.

Такер Карлсон неплохо смотрится на фоне этого дементного цирка. Он встречается с важными людьми из России и получает информацию из первых рук. Даже со скидкой на очевидные обстоятельства, которые не позволяют собеседникам мистера Карлсона проявлять полную откровенность, это уже неизмеримо лучший способ узнать Россию, нежели бездумное прослушивание обиженных на нашу страну беглецов с «Медузы» или «Дождя».

Теперь про двадцатиминутное интервью с философом Дугиным, которое журналист записал во время своего недавнего визита в Москву. Такер Карлсон заявляет в начале видео, что идеи Александра Дугина «крайне оскорбительны для ряда людей». В его устах это комплимент, так как из контекста ясно, что идеи господина Дугина оскорбительны в первую очередь для «пробуждённых» леваков, то есть для врагов планеты, Америки и лично Такера Карлсона. В США Дугина называют «крайне правым» — это стандартный ярлык для всех, кто хотя бы немного расходится во взглядах с радикальными леваками. Характерный штрих: пару лет назад Джо Байден запретил продажу книг Дугина в США как слишком опасную для доктрин его партии. Очевидно, что если Джо Байден против, то Такер Карлсон, один из главных соратников Дональда Трампа, с большой долей вероятности «за».

Кстати, верный способ опознать тролля с иностранным айпи: шутки по поводу гибели дочери Дугина в теракте. Носитель нашей культуры не будет смеяться над такими вещами независимо от того, как он относится к философу: для нас это просто неприемлемо. У иностранцев моральный компас искорёжен, они не считают нужным соблюдать даже минимальные правила приличия по отношению к тем, кого считают врагами.

Вот, собственно, интервью (видео):

Полагаю, американцы из лагеря Трампа будут смотреть интервью, затаив дыхание. Александр Дугин простыми словами разъясняет, откуда взялись срамные буквы и транспондеры, зачем давосцы разрушают институт семьи, почему жителей Запада кнутом отгоняют от религии и патриотизма. По мнению философа, либерализм в том смысле, который в него вкладывают на современном Западе, должен был привести именно к такой форме деградации.

Речь идёт, разумеется, не о либеральном консенсусе, когда общество дружно идёт вперёд, учитывая по мере возможности разумные интересы каждого человека. Речь идёт о либерализме новом, то есть о диктатуре «пробуждённых» меньшинств.

Два любопытных наблюдения философа. Первое. Нет ни одного сколько-нибудь известного западного фильма о будущем, где был бы показан возврат к норме, то есть к традиционным семьям с большим количеством детей. Второе. Леваки из университетской среды Запада любили Ленина, Сталина и так далее, вплоть до Горбачёва и Ельцина. А Путина они возненавидели, так как он впервые после Николая II стал традиционным правителем, то не экспериментатором-леваком, а приверженцем сильной России, могучего русского народа и крепких традиционных ценностей.

В общем, трампистам, которых в США всё ещё большинство, будет интересно. Собственно, американцам уже интересно: интервью вовсю обсуждают в соцсетях, причём в обоих лагерях. Полагаю, книги Дугина, которые банили в 2022 (ссылка), но которые снова доступны на Амазоне сейчас, будут покупать. Также другие американские журналисты наверняка тоже захотят взять у него интервью.