Доктор Мосли рассказали, что витамин D пожилые люди могут принимать круглый год

Британский медик Майкл Мосли предлагает постоянное употребление витамина D пожилым людям круглый год, особенно в регионах с обильным солнцем. Это связано с его важной ролью в предотвращении рака толстой кишки и деменции, подчеркивает Daily Mail.

С возрастом, поддержание оптимального уровня витамина D становится сложнее, даже при сбалансированном питании. В таких случаях, рекомендуется прием витаминных добавок. Источниками витамина D являются жирная рыба и яйца. Мосли подчеркивает, что у пожилых людей риск развития деменции и рака толстой кишки возрастает, поэтому целенаправленный прием витаминных добавок может предотвратить эти заболевания. Рекомендуемая безопасная доза витамина D составляет до 100 микрограмм в день.

Врачи также советуют пожилым людям наслаждаться солнцем в умеренных количествах. Десять минут пребывания на солнце в летний период с засученными рукавами или в легкой одежде могут быть полезны.

Однако, следует быть осторожными с дозировкой витамина D, чтобы избежать передозировки. Это может привести к серьезным проблемам, включая камни в почках, ослабление костей, сердечные проблемы и повреждение почек. Передозировка также может проявляться симптомами, такими как тошнота, рвота, усталость, потеря аппетита и даже психические расстройства.