 

Доктор Мосли рассказали, что витамин D пожилые люди могут принимать круглый год

05.05.2024, 11:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британский медик Майкл Мосли предлагает постоянное употребление витамина D пожилым людям круглый год, особенно в регионах с обильным солнцем. Это связано с его важной ролью в предотвращении рака толстой кишки и деменции, подчеркивает Daily Mail.

С возрастом, поддержание оптимального уровня витамина D становится сложнее, даже при сбалансированном питании. В таких случаях, рекомендуется прием витаминных добавок. Источниками витамина D являются жирная рыба и яйца. Мосли подчеркивает, что у пожилых людей риск развития деменции и рака толстой кишки возрастает, поэтому целенаправленный прием витаминных добавок может предотвратить эти заболевания. Рекомендуемая безопасная доза витамина D составляет до 100 микрограмм в день.

Врачи также советуют пожилым людям наслаждаться солнцем в умеренных количествах. Десять минут пребывания на солнце в летний период с засученными рукавами или в легкой одежде могут быть полезны.

Однако, следует быть осторожными с дозировкой витамина D, чтобы избежать передозировки. Это может привести к серьезным проблемам, включая камни в почках, ослабление костей, сердечные проблемы и повреждение почек. Передозировка также может проявляться симптомами, такими как тошнота, рвота, усталость, потеря аппетита и даже психические расстройства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Мнение: Про интервью Александра Дугина, которое взял Такер Карлсон

05.05 / VideoCardz: консоль Asus ROG Ally 2024 представят на выставке Computex

05.05 / В «Разговорах о важном» Александр Дугин расскажет школьникам о моральном разложении Запада и грядущем торжестве русского мира

05.05 / «Никому не известный плотник, вошедший в Иерусалим на деньги Месопотамии» – археологи обнаружили двухтысячелетнюю римскую летопись о событиях в древней Иудее

05.05 / Мнение «аналитика»: О новых бедах героев с Верхнего Ларса… И поделом?

05.05 / Традиции и символы православной Пасхи

05.05 / Райан Гослинг назвал роль, за которую ни за что не возьмется

05.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Кубинская военная разведка – структура, задачи, операции

05.05 / Мнение: Религия на Руси

05.05 / Мнение «аналитика»: О заметных проблемах у Путина… Ну вот, началось?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика