VideoCardz: консоль Asus ROG Ally 2024 представят на выставке Computex

На грядущей выставке Computex, компания Asus планирует представить разнообразные гаджеты, включая портативную консоль ROG Ally 2024.

Согласно утечке информации, консоль Asus ROG Ally 2024 будет не просто новым поколением, а улучшенной версией. По слухам, в ней будет использоваться процессор AMD Ryzen Z1 с некоторыми улучшениями, такими как исправленный кардридер и более мощная батарея.

Кроме того, Asus представит новые модели ноутбуков с различными типами процессоров: от ARM-чипов Qualcomm Snapdragon X до x86-процессоров Intel Meteor Lake. Среди них будут ноутбуки Vivobook S15, Zenbook S16, ProArt P16, PX 13 и PZ13, а также модели на базе решений от AMD, включая игровые TUF A14 и A16, а также Zephyrus G16.

Компания также продемонстрирует портативный ИБП Mjolnir в виде молота Тора, блок питания Thor 1600W III Titanium и новую серию периферийных устройств и маршрутизаторов.

Интересно, что официальные материалы компании не упоминают серию видеокарт GeForce RTX 50, что противоречит ранее распространённым слухам о их дебюте на выставке.