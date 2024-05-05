 

VideoCardz: консоль Asus ROG Ally 2024 представят на выставке Computex

05.05.2024, 11:52, Разное
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На грядущей выставке Computex, компания Asus планирует представить разнообразные гаджеты, включая портативную консоль ROG Ally 2024.

Согласно утечке информации, консоль Asus ROG Ally 2024 будет не просто новым поколением, а улучшенной версией. По слухам, в ней будет использоваться процессор AMD Ryzen Z1 с некоторыми улучшениями, такими как исправленный кардридер и более мощная батарея.

Кроме того, Asus представит новые модели ноутбуков с различными типами процессоров: от ARM-чипов Qualcomm Snapdragon X до x86-процессоров Intel Meteor Lake. Среди них будут ноутбуки Vivobook S15, Zenbook S16, ProArt P16, PX 13 и PZ13, а также модели на базе решений от AMD, включая игровые TUF A14 и A16, а также Zephyrus G16.

Компания также продемонстрирует портативный ИБП Mjolnir в виде молота Тора, блок питания Thor 1600W III Titanium и новую серию периферийных устройств и маршрутизаторов.

Интересно, что официальные материалы компании не упоминают серию видеокарт GeForce RTX 50, что противоречит ранее распространённым слухам о их дебюте на выставке.


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