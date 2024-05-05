 

Кредиторы потребуют от Киева выплат впервые с 2022 года

05.05.2024, 11:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Иностранные держатели облигаций намерены заключить с Украиной сделку о возобновлении выплат по госдолгу, которые приостановили два года назад, пишет The Wall Street Journal. США и их союзники обеспокоены, что выделенные на помощь Киеву деньги налогопательщиков окажутся у кредиторов.


AP

Два года назад заёмщики предоставили Украине кредитные каникулы, рассчитывая на скорое завершение конфликта, однако их терпение на исходе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой информированные источники. Иностранные кредиторы планирует оказать давление на Киев, которому США только что предоставили помощь на примерно $60 млрд, чтобы снова получать проценты уже со следующего года.

На группу держателей облигаций, включая компании BlackRock и Pimco, приходится примерно пятая часть непогашенных еврооблигаций Украины на $20 млрд. Недавно компании создали комитет и наняли юристов для переговоров с Киевом, намереваясь заключить сделку о возобновлении выплат в обмен на списание значительной доли непогашенного долга. Они планируют получить до $500 миллионов годовых. Советники Киева планируют привлечь к обсуждениям властей США и других стран.

Между тем Вашингтон и его союзники обеспокоены, что если Украина возобновит выплаты по госдолгу в любом формате, деньги налогоплательщиков окажутся в руках у держателей облигаций. Эти страны предоставили Украине долговые каникулы до 2027 года на примерно $4 миллиардов собственных кредитов и опасаются, что Киев сначала начнёт возвращать проценты держателям облигаций.

Если сделка сорвётся, Украина может объявить о дефолте в августе, когда заканчиваются долговые каникулы кредиторов. Это испортит её репутацию среди инвесторов и затруднит возможности для дополнительных займов. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Запад затягивает украинский конфликт ради наживы оборонного комплекса

05.05 / Полковник Жак Бо – отказ от диалога с Москвой подтверждает интеллектуальный упадок Запада

05.05 / Французский генерал рассказал Boulevard Voltaire, почему Франция неспособна вести войну высокой интенсивности

05.05 / Евродепутат Нацобъединения указал в Valeurs actuelles на беспредел в использовании бюджета ЕС

04.05 / Губернатор Подмосковья рассказал о дальнейшем благоустройстве Дмитрова

04.05 / France 24 – беспрецедентная миссия — Китай запустил зонд к обратной стороне Луны

04.05 / Главная проблема Украины — нехватка солдат, а не техники

04.05 / В ООН заявили о «полномасштабном голоде» в секторе Газа

04.05 / Сандерс – нынешний ближневосточный конфликт — это байденовский Вьетнам

04.05 / США забыли, что такое дипломатия — им пора начать уважать чужое мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика