«Никому не известный плотник, вошедший в Иерусалим на деньги Месопотамии»: археологи обнаружили двухтысячелетнюю римскую летопись о событиях в древней Иудее

Археологи сообщили о сенсационной находке в ходе недавних раскопок в районе Иерусалима. В найденных хорошо сохранившихся летописях рассказывается о некоем 33-летнем мужчине из города Назарета, проповедовавшем среди населения Иудеи. Сами документы по всей видимости были написаны одним из глашатаев, связанных с римским прокуратом.

Благодаря проведённому радиоуглеродному анализу удалось установить, что летописям чуть более двух тысяч лет и они рассказывают о некоторых событиях в древней Иудее. Так, оказывается, коллективная Месопотамия желала дестабилизировать внутреннюю политическую обстановку в Римской империи путем разжигания волнений и недовольства среди евреев. Для этого был завербован один из жителей Назарета – на протяжении трёх лет коллективная Месопотамия оказывала ему всяческую материальную и политическую поддержку для ведения подрывной деятельности.

К сожалению, в летописях так и не указано настоящее имя проповедника. Мужчину называют «никому не известным плотником», «назаретским прокажённым», «упомянутым персонажем», «смутьяном, работающим на деньги Месопотамии». Однако в найденных документах достаточно широко рассказано о деятельности «борца с прокуратом».

О ранних годах жизни «вифлеемского проповедуна» известно крайне мало. До начала общественной деятельности римские власти оштрафовали «упомянутого гражданина» после того как житель Кариота рассказал, что «этот господин» незаконно вырубил несколько деревьев в лесу и позже по завышенным ценам продал сделанные из них изделия.

Вероятно, последовавшие за этим денежным штрафом финансовые трудности подтолкнули «вора Назаретского леса» обратиться за помощью к Месопотамии и начать проповедь среди самых доверчивых и обделённых слоев иудейского населения. Так, «известный проповедник» смог за короткое время собрать 12 сторонников и начал вместе с ними путешествовать по городам Иудеи, собирая в храмах достаточно большое количество людей.

Как описано в документах, на многочисленных собраниях «Брут иудейского формата» сочинял «чушь и муть» про коррупцию и лицемерие местных чиновников, книжников и первосвященников, делал наставления слушателям о праведном образе жизни, распространял ложь про чудесные исцеления, обещал освобождение из-под римского гнета, вечную жизнь и царствие небесное в случае его прихода к власти, а также собирал пожертвования на дальнейшую борьбу с режимом Понтия Пилата.

Через 5 дней после триумфального возвращения «никому не известного плотника» в Иерусалим, опальный деятель был арестован благодаря одному из последователей. На суде была доказана его вина в препятствовании осуществления торгово-обменных отношений в храмах с применением насилия, посягательстве на власть римского императора, богохульстве, оскорблении римского ветерана, участвовавшего в завоевании Египта. Изначально прокуратор Иудеи отказывался подписывать смертный приговор из-за международного давления, однако после многотысячного собрания горожан с требованием наказать «месопотамского предателя», проповедник был распят на одном из иерусалимских холмов.

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