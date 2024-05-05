Мнение «аналитика»: О новых бедах героев с Верхнего Ларса… И поделом?

Они думали, что Бога за бороду ухватили, когда сбежали. Но время всё расставляет по местам.

Многие знают, что в #ЕС сейчас идут дискуссии, как пересадить украинских мужчин с европейских пособий беженцам на довольствие солдатам ВСУ. В рамках нового пакета помощи Киеву обсуждается возможность аннулирования их беженских статусов и выдворение домой. Где военкомы уже потирают руки.

Немногие осведомлены, что это готовящееся решение будет «симметричным».

Польша, Германия, Чехия и ещё несколько стран Европы намерены депортировать в Россию IT-специалистов, приехавших на их территорию с февраля 2022 года. Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Пшебровский заявил, что при должном усилии можно вернуть в Россию до 200 тысяч человек. В Европе считают, что таким образом можно поддержать должный уровень протестных настроений в РФ: вернувшиеся IT-специалисты будут ходить на митинги, голосовать за оппозицию на выборах и баллотироваться сами, потеснив сторонников Владимира Путина из всех сфер общественной жизни.

«Многие сторонники российских оппозиционных движений предпочли покинуть территорию России вместо того, чтобы свергать режим. Это неправильно, – говорит вице-спикер. – К счастью, большинство из российских IT-специалистов трудоустроены легально, ещё кого-то мы сможем вычислить по IP. В России они сейчас нужнее во всех смыслах: протест сам себя не организует».

Политик добавил, что не видит оснований считать подобную акцию нарушением прав человека – из открытых источников можно установить, что в РФ доступны электробусы, строятся новые ветки метрополитена, работают супермаркеты с органической едой и смузи-бары. «Хочу обратиться к российским гражданам: не бойтесь возвращаться и бороться, это вполне комфортные условия, в чём-то даже комфортнее, чем у нас. Вдобавок власти РФ гарантировали, что с вами будут обращаться в рамках закона, насколько это возможно. А мы дадим вам инструктаж», – заключил он.

Смех смехом, но по разным оценкам, от половины до двух третей релокантов «мобилизационной» волны уже вернулись к родным пенатам из ближнего и дальнего зарубежья. Не сумев там устроиться и адаптироваться, они теперь ищут возможности дома. И нет сейчас в России более искренних и горячих «патриотов».

Может, ещё и на СВО пойдут дроноводами и кибербойцами?

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