Традиции и символы православной Пасхи

Главный христианский праздник — Пасху — сторонники Русской православной церкви отмечают 5 мая 2024 года. У католиков она прошла 31 марта. Пасха установлена в честь воскрешения Иисуса, что является центром всей библейской истории и основой христианского учения.

Традиция празднования Пасхи уходит корнями в ветхозаветное прошлое — к истории освобождения еврейского народа от рабства египтян. Этому историческому событию посвящен Песах — один из главных иудейских праздников.

После прихода Иисуса Христа старозаветное празднование Пасхи в честь освобождения еврейского народа потеряло смысл. В первые годы христианства Пасха была осмыслена как прообраз смерти и Воскресения Христа.

Пасха — это переходящий праздник, он отмечается в разное время каждый год, дата уточняется по лунному календарю. В зависимости от того, на какой день выпадает Светлое Христово Воскресение, варьируются и даты остальных христианских праздников, связанных с ним, например, начало Великого поста, Вознесение, Троица.

Подготовка к Пасхе длится весь Великий пост (48 дней), который в 2024 году проходил с 18 марта по 4 мая. Последние семь дней поста (Страстная неделя) идет основательная подготовка к Христову Воскресению. В этот период вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. В домах проводится уборка и готовятся блюда к праздничному столу. По традиции, все это сделать нужно было до пятницы: этот день считается самым скорбным на Страстной неделе, так как вспоминается распятие Христа.

Пасхальные службы всегда проводятся в ночь наступления праздника, то есть с субботы на воскресенье, и продолжаются до рассвета. Традиции гласят, что на Пасху и до праздника Вознесения христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!». Ответ на это приветствие: «Воистину Воскресе!».

Главный символ Пасхи — Благодатный огонь. Он зажигается накануне праздника в Великую субботу. Первым, в соответствии со Священным Писанием, Благодатный огонь заметил апостол Петр, который, узнав о воскресении Христа, прибежал к гробу и увидел необычный свет. Большое количество верующих отправляются в паломничество к иерусалимскому храму, чтобы присутствовать на схождении огня.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 4 мая. Патриарх Иерусалимский Феофил III начал передавать огонь верующим, находившимся в храме.

Стол на праздник принято накрывать богато и разнообразно. Но главными его символами являются крашеные куриные яйца, кулич и творожная пасха. Эти блюда освящают в храме во время службы и приносят домой.

Пасха — особое блюдо из творога, которое имеет форму усеченной пирамиды, символизирующей Гроб Господень. Для приготовления блюда используется специальная разборная форма — пасочница. На ней вырезают буквы «ХВ» («Христос Воскресе!») и изображение креста; можно встретить и другие рисунки. Они отпечатываются на готовой пасхе.

Кулич — высокий и круглый сладкий хлеб, верхушку которого украшают белковым кремом и цветной посыпкой.

В России и других странах постсоветского пространства принято «биться» яйцами: стачала острым концом об острый, затем тупым о тупой. Побеждает тот, у кого яйцо осталось целым или поврежденным только с одной стороны.

Считается, что печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху нужно за несколько дней до Пасхи — в Чистый четверг.

На Руси праздник Пасхи отмечали от нескольких дней до двух-трех недель. Пик гуляний приходился на Красную горку — это народное название Фомина дня, следующего воскресенья после Пасхи, когда Христос предстал перед усомнившимся в чуде апостолом Фомой. Жители дореволюционной России водили хороводы, пели песни, разводили костры и всячески развлекались. Также на Красную горку традиционно праздновалось множество свадеб, поскольку церковь возобновляла венчания.

Церковное празднование Пасхи в православии продолжается 40 дней, в католицизме — 50 дней.

Считается, что в день Пасхи нельзя ругаться или обижаться на других, лучше отпустить старые обиды и простить человека. В былые времена на Пасху было принято делиться едой с нуждающимися и не проявлять жадность.

Так как Пасха — это светлое и радостное событие, не стоит в этот период унывать и предаваться грусти. Считается, что в Христово Воскресение нельзя убираться (за исключением мелких бытовых дел) и много работать, а также посещать кладбище, проводить панихиды и скорбеть об умерших.